اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء توافق على إنجاز مشاريع لإنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة بعدد من جهات البلاد
أقرّت اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء، خلال اجتماعها المنعقد الثلاثاء بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة، إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بولاية زغوان، بقدرة 77,25 ميغاواط.
مشروع طاقة الرياح بزغوان
ويندرج هذا المشروع في إطار طلب العروض الخاص بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنظام اللزمات، بقدرة جملية تناهز 600 ميغاواط.
وسيمكّن المشروع من:
* إنتاج حوالي 290 جيغاواط ساعة سنويًا (أي ما يعادل 1,3% من الإنتاج الوطني للكهرباء).
* اقتصاد نحو 60 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي، بقيمة تناهز 30 مليون دولار سنويًا (حوالي 2,3% من واردات الغاز).
* ترشيد مصاريف إنتاج الكهرباء بنحو 53 مليون دينار سنويًا.
* المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل.
* تجنّب انبعاثات غازية تقدّر بـ 130 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
مشاريع جديدة للطاقة الشمسيةكما وافقت اللجنة على إنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بكل من تطاوين وقابس، بقدرة أحادية تبلغ 100 ميغاواط لكل مشروع، في إطار طلب العروض المتعلق بتركيز مشاريع شمسية بنظام اللزمات بقدرة جملية قدرها 800 ميغاواط.
وستُسهم هذه المشاريع في:
* إنتاج حوالي 550 جيغاواط ساعة سنويًا (نحو 2,5% من الإنتاج الوطني للكهرباء).
* اقتصاد قرابة 110 آلاف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي، بقيمة تناهز 55 مليون دولار سنويًا (حوالي 4,3% من واردات الغاز).
* ترشيد مصاريف إنتاج الكهرباء بنحو 107 ملايين دينار سنويًا.
* دعم التنمية الجهوية وخلق فرص عمل.
* تجنّب انبعاثات غازية تُقدّر بـ 253 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
طلبات عروض مبرمجة للفترة 2026 – 2027وافقت اللجنة كذلك على الإعلان عن طلبات عروض جديدة خلال سنتي 2026 و2027، تخصّ:
* محطات رياح بطباقة من ولاية قبلي بقدرة 600 ميغاواط.
* جبل عبد الرحمان من ولاية نابل بقدرة 400 ميغاواط.
* القطار من ولاية قفصة بقدرة 200 ميغاواط.
كما سيتمّ، بعد انطلاق عمليات قيس سرعة الرياح، الإعلان عن طلبات عروض جديدة بمواقع:
* زغوان (200 ميغاواط).
* قصر الجري ببني خداش – ولاية مدنين (500 ميغاواط).
* أم ضربان بفريانة – ولاية القصرين (100 ميغاواط).
مشاريع شمسية إضافية وتثمين أرصدة الكربونويشمل برنامج طلبات العروض أيضًا:
* مشروع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمنطقة بازمة من ولاية قبلي، بقدرة 350 ميغاواط، وفق متطلبات التخزين بالبطاريات.
كما صادقت اللجنة على تثمين أرصدة الكربون باللجوء إلى الآليات المتاحة في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الأسواق الطوعية.
تقدّم المشاريع الجاريةنظرت اللجنة في مدى تقدّم مشاريع الطاقات المتجدّدة الجارية، حيث تم:
* دخول أول محطة شمسية فولطاضوئية بقدرة 100 ميغاواط بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان حيز الاستغلال بداية من 16 ديسمبر 2025.
* انطلاق تجارب التشغيل لمحطتي المزونة من ولاية سيدي بوزيد وتوزر بقدرة 50 ميغاواط لكل محطة، على أن تدخلا حيز الاستغلال موفّى السنة الجارية.
تأكيد حكومي على السيادة الطاقيةوأكدت رئيسة الحكومة أن تونس اختارت تنويع الآليات القانونية، ومن بينها نظام اللزمات، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة وضمان السيادة الطاقية.
كما شدّدت على مواصلة تنفيذ خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرة إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي تونس–إيطاليا (ELMED)، الذي سيجعل من تونس مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
ودعت إلى التسريع في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة لبلوغ هدف 35% من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030، مع العمل على تجاوز الصعوبات لما لهذه المشاريع من دور في تقليص العجز الطاقي والحد من انعكاساته على ميزانية الدولة.
