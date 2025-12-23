كاس امم افريقيا: نيجيريا تنتصر على تنزانيا 2-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694af430353f45.97019464_ngljhmopqekif.jpg width=100 align=left border=0>

فاز منتخب نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء على نظيره التنزاني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فاس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المتواصلة بالمغرب إلى غاية 18 جانفي 2026.



وسجّل هدفي المنتخب النيجيري كلّ من سامي أجايي في الدقيقة 36 وأديمولا لوكمان في الدقيقة 52، فيما جاء هدف منتخب تنزانيا عن طريق شارل مبووا في الدقيقة 50.









وبهذا الفوز، حصد منتخب نيجيريا أول ثلاث نقاط في رصيده، في انتظار استكمال مباريات الجولة الأولى من المجموعة ذاتها، بلقاء المنتخب التونسي ونظيره الأوغندي في وقت لاحق من مساء اليوم.

