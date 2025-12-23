قبلي : التسلم الوقتي لمشروع إعادة تهيئة دار الثقافة محمد المرزوقي بدوز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694ae300af3657.44758471_fgnhljmeoqikp.jpg width=100 align=left border=0>

تم يوم أمس الاثنين "القبول الوقتي" لمشروع إعادة تهيئة دار الثقافة محمد المرزوقي بدوز ومعاينة جاهزية هذا الفضاء لاحتضان الأنشطة الثقافية والفنية خلال الفترة القادمة خاصة مع اقتراب تنظيم الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء



وأوضح رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي والمكلف بملف البناءات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية محمد الانور حامد عشية اليوم لوات، أن مشروع إعادة تهيئة دار الثقافة محمد المرزوقي انطلق منذ سنة 2022 باعتمادات جملية تفوق 1 مليون و500 الف دينار وقد قارب هذا المشروع على الانتهاء باعتبار التسلم الوقتي في انتظار رفع بعض التحفظات التي أبداها المهندسون المكلفون من قبل وزارة الشؤون الثقافية بالإشراف على عملية إعادة التهيئة التامة لهذه المؤسسة.









وأضاف المصدر ذاته أن التدخل شمل كافة فضاءات التنشيط وقاعة العروض التي شهدت إعادة تهيئة تامة في انتظار استكمال عملية تركيز وتغليف الكراسي وتهيئة الركح، مشيرا الى ان هذا المشروع الذي انطلق منذ شهر أفريل من سنة 2022 شهد بعض التعطيلات التي أمكن تجاوزها ليصبح هذا الفضاء جاهزا لإعادة الاستغلال. ودعا جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الثقافية بدوز الى الاسهام في حسن استغلال هذه المؤسسة الثقافية التي تمثل منارة من المنارات الثقافية بالجهة وبمدينة دوز على وجه الخصوص التي تعتبر مدينة ثقافية بامتياز تحتضن سنويا العديد من التظاهرات الوطنية والدولية.

وفي ذات الإطار افاد محمد الانور حامد بأنه سيتم إعادة استغلال دار الثقافة محمد المرزوقي لاحتضان بعض فعاليات المهرجان الدولي للصحراء وخاصة منها فقرة العكاضية الشعرية التي كانت دائما تنتظم بهذا الفضاء وقد اضطر القائمون على المهرجان، على تنظيمها بفضاءات أخرى طيلة فترة اشغال إعادة التهيئة.