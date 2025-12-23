Babnet   Latest update 23:26 Tunis

كأس إفريقيا للأمم 2025 ... الجزائر – السودان: «نخوض البطولة بطموح كبير» (كواسي أبياه)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694ad17d444629.88779342_jgomkfihqnelp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Decembre 2025 - 17:28
      
أكّد مدرب المنتخب السوداني لكرة القدم، الغاني كواسي أبياه، اليوم الثلاثاء، أنّ منتخب بلاده يدخل منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025 بطموح كبير، وذلك عشية المباراة التي ستجمعه بالمنتخب الجزائري، يوم غد الأربعاء، على الساعة 16:00، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وقال أبياه، خلال الندوة الصحفية التي سبقت مواجهة المنتخب الجزائري: «نخوض هذه البطولة بطموح كبير. نحن هنا لتقديم أفضل ما لدينا وتحقيق مشاركة مشرفة».



مجموعة قوية وسياق استثنائي

ويشارك المنتخب السوداني، الذي يسجّل حضوره الحادي عشر في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، ضمن مجموعة تضمّ إلى جانب الجزائر كلًا من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

وأضاف المدرب الغاني: «أنا سعيد برؤية السودان يشارك في هذه المنافسة الكبرى. الجميع يعلم ما يمرّ به السودان من ظروف صعبة، وهذه البطولة تمثل فرصة لإدخال الفرح على قلوب السودانيين. سنبذل كل ما في وسعنا من أجلهم».

وأشار أبياه إلى الصعوبات التي تواجه المنتخب على المستوى النفسي واللوجستي، قائلاً إن السودان حُرم من تنظيم بطولة وطنية رسمية خلال السنوات الأخيرة، ما أثّر على جاهزية اللاعبين، مؤكّدًا في المقابل السعي إلى تقديم دورة محترمة رغم كل التحديات.

مقارنة بين «الكان» وكأس العرب

وقبل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا، أشرف كواسي أبياه على تدريب منتخب السودان خلال كأس العرب 2025، التي تعادل خلالها مع المنتخب الجزائري (0-0) في دور المجموعات.

وأوضح في هذا السياق: «كأس العرب منافسة مختلفة عن كأس إفريقيا للأمم. في الكان تعتمد المنتخبات على لاعبين محترفين، بينما لا نملك في السودان نفس الإمكانيات، ومع ذلك تبقى كأس إفريقيا للأمم المنافسة الأعلى مستوى».

اللاعبون: لا نشارك من أجل الحضور فقط

من جهته، شدّد مدافع نادي الأهلي بنغازي الليبي بخيت خميس (31 عامًا)، الذي حضر الندوة الصحفية إلى جانب مدربه، على أنّ المنتخب السوداني لا ينوي لعب دور ثانوي في البطولة.

وقال خميس: «نحن هنا من أجل الظهور بصورة مشرفة. فخورون بتمثيل السودان، ولم نأتِ للمشاركة فقط. يجب أن نكون جاهزين بدنيًا وذهنيًا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزائر»، مضيفًا أنّ مواجهة «الخضر» في كأس إفريقيا تختلف عن اللقاءات السابقة في البطولات الأخرى، نظرًا لوجود لاعبين محترفين ينشطون في أوروبا.

معطيات عامة

ويحتل المنتخب السوداني المرتبة 117 عالميًا في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر يوم أمس الثلاثاء. وقد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 بعد إنهائه تصفيات المجموعة السادسة في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، خلف منتخب أنغولا المتصدر بـ14 نقطة.
