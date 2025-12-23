كأس إفريقيا للأمم 2025 ... الجزائر – السودان: «نخوض البطولة بطموح كبير» (كواسي أبياه)

أكّد مدرب المنتخب السوداني لكرة القدم، الغاني كواسي أبياه، اليوم الثلاثاء، أنّ منتخب بلاده يدخل منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025 بطموح كبير، وذلك عشية المباراة التي ستجمعه بالمنتخب الجزائري، يوم غد الأربعاء، على الساعة 16:00، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.



وقال أبياه، خلال الندوة الصحفية التي سبقت مواجهة المنتخب الجزائري: «نخوض هذه البطولة بطموح كبير. نحن هنا لتقديم أفضل ما لدينا وتحقيق مشاركة مشرفة».



ويشارك المنتخب السوداني، الذي يسجّل حضوره الحادي عشر في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، ضمن مجموعة تضمّ إلى جانب الجزائر كلًا منوأضاف المدرب الغاني:وأشار أبياه إلى الصعوبات التي تواجه المنتخب على المستوى النفسي واللوجستي، قائلاً إن السودان حُرم من تنظيم بطولة وطنية رسمية خلال السنوات الأخيرة، ما أثّر على جاهزية اللاعبين، مؤكّدًا في المقابل السعي إلى تقديم دورة محترمة رغم كل التحديات.وقبل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا، أشرف كواسي أبياه على تدريب منتخب السودان خلال، التي تعادل خلالها مع المنتخب الجزائري (0-0) في دور المجموعات.وأوضح في هذا السياق:من جهته، شدّد مدافع نادي الأهلي بنغازي الليبي(31 عامًا)، الذي حضر الندوة الصحفية إلى جانب مدربه، على أنّ المنتخب السوداني لا ينوي لعب دور ثانوي في البطولة.وقال خميس:، مضيفًا أنّ مواجهة «الخضر» في كأس إفريقيا تختلف عن اللقاءات السابقة في البطولات الأخرى، نظرًا لوجود لاعبين محترفين ينشطون في أوروبا.ويحتل المنتخب السوداني المرتبةفي آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر يوم أمس الثلاثاء. وقد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 بعد إنهائه تصفيات المجموعة السادسة في المركز الثاني برصيد، خلف منتخب أنغولا المتصدر بـ