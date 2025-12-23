قابس: وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بطريق مطماطة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c45e285998d8.63964902_klqjonfhpgeim.jpg width=100 align=left border=0>

توفيّ شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور أليم جدّ، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالطريق الجهوية عدد 107 الرابطة بين مطماطة الجديدة ومطماطة على مستوى منطقة تيجمة بمعتمدية مطماطة الجديدة، وفق مصدر من الحماية المدنية بقابس.



وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفي "وات"، أن صورة الحادث تتمثل في اصطدام سيارتين خفيفتين على الطريق المشار إليها آنفا ما أسفر عن وفاة شخصين على عين المكان.





وأكد أنّ وحدات الحماية المدنية ومصالح الصحّة بالجهة تولت تأمين نقل المصابين الثلاثة على جناح السرعة الى المستشفى المحلي بمطماطة الجديدة، ومنه الى المستشفى الجامعي بقابس لتلقي الاسعافات اللازمة.