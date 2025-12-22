كأس أمم إفريقيا المغرب 2025: .مالي تتعادل مع زامبيا
حسم التعادل الإيجابي (1 – 1) مباراة منتخبي مالي وزامبيا، التي دارت على أرضية ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.
وتمكّن المنتخب المالي من افتتاح التسجيل عن طريق اللاعب لاسين سينايوكو في حدود الدقيقة 61 من عمر المباراة.
وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة إلى نهايتها، عدّل اللاعب باتسون داكا الكفّة لمنتخب زامبيا، مانحًا منتخب بلاده تعادلًا ثمينًا في الثواني الأخيرة من اللقاء.
ويتصدّر “أسود الأطلس” المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، يليه منتخبا مالي وزامبيا بنقطة واحدة لكلّ منهما، فيما يحتل منتخب جزر القمر المركز الأخير دون رصيد.
ودشّن المنتخب الوطني المغربي مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا بحصده أول ثلاث نقاط، في حين ظلّ رصيد منتخب جزر القمر خاليًا من النقاط، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
ويواجه “أسود الأطلس” في مباراتهم الثانية منتخب مالي، يوم الجمعة 26 دجنبر الجاري، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
