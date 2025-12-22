كأس أمم إفريقيا المغرب 2025: .مالي تتعادل مع زامبيا

حسم التعادل الإيجابي (1 – 1) مباراة منتخبي مالي وزامبيا، التي دارت على أرضية ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.



وتمكّن المنتخب المالي من افتتاح التسجيل عن طريق اللاعب لاسين سينايوكو في حدود الدقيقة 61 من عمر المباراة.



وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة إلى نهايتها، عدّل اللاعبالكفّة لمنتخب زامبيا، مانحًا منتخب بلادهمن اللقاء.ويتصدّرالمجموعة الأولى برصيد، يليه منتخبابنقطة واحدة لكلّ منهما، فيما يحتل منتخبالمركز الأخير دون رصيد.ودشّن المنتخب الوطني المغربي مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا بحصده، في حين ظلّ رصيد منتخب جزر القمر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.ويواجهفي مباراتهم الثانية، يوم، على أرضية