Babnet   Latest update 18:21 Tunis

كأس أمم إفريقيا المغرب 2025: .مالي تتعادل مع زامبيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69496c53e7bc96.39877174_ijfnqkmelphog.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 17:05 قراءة: 0 د, 46 ث
      
حسم التعادل الإيجابي (1 – 1) مباراة منتخبي مالي وزامبيا، التي دارت على أرضية ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

وتمكّن المنتخب المالي من افتتاح التسجيل عن طريق اللاعب لاسين سينايوكو في حدود الدقيقة 61 من عمر المباراة.



وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة إلى نهايتها، عدّل اللاعب باتسون داكا الكفّة لمنتخب زامبيا، مانحًا منتخب بلاده تعادلًا ثمينًا في الثواني الأخيرة من اللقاء.


ويتصدّر “أسود الأطلس” المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، يليه منتخبا مالي وزامبيا بنقطة واحدة لكلّ منهما، فيما يحتل منتخب جزر القمر المركز الأخير دون رصيد.


ودشّن المنتخب الوطني المغربي مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا بحصده أول ثلاث نقاط، في حين ظلّ رصيد منتخب جزر القمر خاليًا من النقاط، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويواجه “أسود الأطلس” في مباراتهم الثانية منتخب مالي، يوم الجمعة 26 دجنبر الجاري، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320682

babnet
Can 2025
 CAN 2025  15:00 Mali CAN 2025 - Zambie CAN 2025
 CAN 2025  18:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Angola CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Egypte CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 ديسمبر 2025 | 2 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:49
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
14°-10
15°-7
17°-9
18°-11
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/12)     1542,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/12)   26230 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :