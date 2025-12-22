البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة: برنامج مباريات الدور الاول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن قاعتا قصر الرياضة بالمنزه وسيدي بوسعيد منافسات النسخة الرابعة والأربعين للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، من 6 إلى 18 جانفي القادم، بمشاركة 12 ناديًا، من بينها الترجي الرياضي والنجم الساحلي من تونس.



في ما يلي برنامج مباريات الدور الأوّل:









الخميس 8 جانفي 2026

المجموعة الأولى



* السيب العماني – قطر القطري

* مصافي الشمال العراقي – الترجي الرياضي

* تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي



المجموعة الثانية



* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية

* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي

* المحرق البحريني – مجيس العماني



الجمعة 9 جانفي 2026

المجموعة الأولى



* السيب العماني – الترجي الرياضي

* قطر القطري – السويحلي الليبي

* مصافي الشمال العراقي – تاجنانت الجزائري



المجموعة الثانية



* الشرطة القطري – النجم الساحلي

* القوات الفلسطينية – مجيس العماني

* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني



السبت 10 جانفي 2026

المجموعة الأولى



* السيب العماني – السويحلي الليبي

* الترجي الرياضي – تاجنانت الجزائري

* قطر القطري – مصافي الشمال العراقي



المجموعة الثانية



* الشرطة القطري – مجيس العماني

* النجم الساحلي – المحرق البحريني

* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي



الأحد 11 جانفي 2026

المجموعة الأولى



* السيب العماني – تاجنانت الجزائري

* السويحلي الليبي – مصافي الشمال العراقي

* الترجي الرياضي – قطر القطري



المجموعة الثانية



* الشرطة القطري – المحرق البحريني

* مجيس العماني – الاتحاد الليبي

* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية



الاثنين 12 جانفي 2026

المجموعة الأولى



* السيب العماني – مصافي الشمال العراقي

* تاجنانت الجزائري – قطر القطري

* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي



المجموعة الثانية



* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي

* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية

* النجم الساحلي – مجيس العماني

* السيب العماني – قطر القطري* مصافي الشمال العراقي – الترجي الرياضي* تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي* المحرق البحريني – مجيس العماني* السيب العماني – الترجي الرياضي* قطر القطري – السويحلي الليبي* مصافي الشمال العراقي – تاجنانت الجزائري* الشرطة القطري – النجم الساحلي* القوات الفلسطينية – مجيس العماني* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني* السيب العماني – السويحلي الليبي* الترجي الرياضي – تاجنانت الجزائري* قطر القطري – مصافي الشمال العراقي* الشرطة القطري – مجيس العماني* النجم الساحلي – المحرق البحريني* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي* السيب العماني – تاجنانت الجزائري* السويحلي الليبي – مصافي الشمال العراقي* الترجي الرياضي – قطر القطري* الشرطة القطري – المحرق البحريني* مجيس العماني – الاتحاد الليبي* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية* السيب العماني – مصافي الشمال العراقي* تاجنانت الجزائري – قطر القطري* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية* النجم الساحلي – مجيس العماني