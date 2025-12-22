Babnet   Latest update 18:21 Tunis

البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة: برنامج مباريات الدور الاول

Publié le Lundi 22 Decembre 2025
      
تحتضن قاعتا قصر الرياضة بالمنزه وسيدي بوسعيد منافسات النسخة الرابعة والأربعين للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، من 6 إلى 18 جانفي القادم، بمشاركة 12 ناديًا، من بينها الترجي الرياضي والنجم الساحلي من تونس.

في ما يلي برنامج مباريات الدور الأوّل:



الخميس 8 جانفي 2026

المجموعة الأولى

* السيب العماني – قطر القطري
* مصافي الشمال العراقي – الترجي الرياضي
* تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي

المجموعة الثانية

* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية
* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي
* المحرق البحريني – مجيس العماني

الجمعة 9 جانفي 2026

المجموعة الأولى

* السيب العماني – الترجي الرياضي
* قطر القطري – السويحلي الليبي
* مصافي الشمال العراقي – تاجنانت الجزائري

المجموعة الثانية

* الشرطة القطري – النجم الساحلي
* القوات الفلسطينية – مجيس العماني
* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني

السبت 10 جانفي 2026

المجموعة الأولى

* السيب العماني – السويحلي الليبي
* الترجي الرياضي – تاجنانت الجزائري
* قطر القطري – مصافي الشمال العراقي

المجموعة الثانية

* الشرطة القطري – مجيس العماني
* النجم الساحلي – المحرق البحريني
* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي

الأحد 11 جانفي 2026

المجموعة الأولى

* السيب العماني – تاجنانت الجزائري
* السويحلي الليبي – مصافي الشمال العراقي
* الترجي الرياضي – قطر القطري

المجموعة الثانية

* الشرطة القطري – المحرق البحريني
* مجيس العماني – الاتحاد الليبي
* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية

الاثنين 12 جانفي 2026

المجموعة الأولى

* السيب العماني – مصافي الشمال العراقي
* تاجنانت الجزائري – قطر القطري
* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي

المجموعة الثانية

* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي
* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية
* النجم الساحلي – مجيس العماني
