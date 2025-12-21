الكرة الطائرة(الكاس الممتازة 2024-2025): النادي النسائي بقرطاج يفوز على النادي الافريقي 3-صفر و يتوج باللقب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69481a025e1e96.12322611_elhmokfnpqigj.jpg width=100 align=left border=0>

توجت سيدات النادي النسائي بقرطاج اليوم الاحد بلقب الكاس الممتازة للكرة الطائرة موسم 2024-2025 عقب فوزهن على النادي الافريقي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-21 و 25-17 و 25-20 في المباراة التي جمعتهما بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.

واضاف النادي النسائي بقرطاج لقب الكاس السادسة في سجله, حيث سبق له الفوز بهاته الكاس مواسم 2017 و 2020 و 2021 و 2022 و 2024 .