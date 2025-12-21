كأس أمم إفريقيا 2025: مصر وزامبيا تواجهان زيمبابوي ومالي

يلتقي منتخب مصر ومنتخب زامبيا مع نظيريهما منتخب زيمبابوي ومنتخب مالي، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، المقامة بالمغرب إلى غاية 18 جانفي المقبل.



مصر × زيمبابوي: اختبار تاريخي في أغادير



زامبيا × مالي: طموح مشترك في الدار البيضاء



يستهلمشواره في البطولة بمواجهةبمدينة، ضمن منافساتالتي تضم أيضًاوتُعد هذه المباراةفي تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين، حيث فازت مصر في، مقابل، فيما حقق منتخب زيمبابويبنتيجة (2-1) على أرضه ضمنوخلال هذه المواجهات، سجل المنتخب المصريمقابللزيمبابوي.ويُعتبر المنتخب المصريبلقب كأس أمم إفريقيا، برصيد، كان آخرها الثلاثية الشهيرة أعوام، كما يُعد الأكثر وصولًا إلى المباراة النهائية بـ، خسر اللقب في ثلاث منها.في المقابل، يشارك منتخب زيمبابوي في البطولة، دون أن ينجح في تجاوز دور المجموعات منذ مشاركته الأولى سنة، كما لم يسبق له الفوز في مباراة افتتاحية، مكتفيًا بتعادل واحد مقابل، وكان تعادله الوحيد أمام منتخب الجزائر (2-2) فيوسجل منتخب زيمبابويفي تاريخ مشاركاته بكأس أمم إفريقيا، جميعها بنتيجة (2-1)، وجاءت كلها في الجولة الأخيرة من الدور الأول، دون أن يحافظ على شباكه نظيفة في النهائيات.وفي المباراة الثانية، يلتقيمعبمدينة، ضمن منافسات، في مواجهة يدخلها المنتخبان بطموح تحقيقفي البطولة.وتضم المجموعة الأولى أيضًا، اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم الأحد.ويبحثعنفي كأس أمم إفريقيا، بعدما كان أفضل إنجاز لهفي مشاركته الأولى سنة، إضافة إلى احتلاله المركز الثالث في نسختي، والرابع في أعوامفي المقابل، يستعد، المتوج باللقب سنةوصاحب وصافتي، لخوضفي تاريخ مشاركاته بالبطولة، التي يسجل فيها حضورهويسعى المنتخب الزامبي إلى تفادي تكرار سيناريو مشاركاته، التي ودّع خلالها المنافسة من دور المجموعات، إذ يعود آخر ظهور له في الأدوار الإقصائية إلى نسخةالتي تُوج بلقبها.ويعاني منتخب زامبيا منخلال الفترة الأخيرة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز فيبكأس أمم إفريقيا، مكتفيًا بـمقابلوعلى مستوى المباريات الافتتاحية، خاض منتخب زامبيافي بدايات مشاركاته بالبطولة، حقق خلالهامقابل، مع الإشارة إلى أنهفي افتتاحيات