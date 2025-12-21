كأس أمم إفريقيا 2025: مصر وزامبيا تواجهان زيمبابوي ومالي
يلتقي منتخب مصر ومنتخب زامبيا مع نظيريهما منتخب زيمبابوي ومنتخب مالي، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، المقامة بالمغرب إلى غاية 18 جانفي المقبل.
مصر × زيمبابوي: اختبار تاريخي في أغادير
يستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي بمدينة أغادير، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي أنغولا وجنوب إفريقيا.
وتُعد هذه المباراة الرابعة عشرة في تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين، حيث فازت مصر في ثماني مباريات، مقابل أربعة تعادلات، فيما حقق منتخب زيمبابوي انتصارًا وحيدًا بنتيجة (2-1) على أرضه ضمن تصفيات كأس العالم 1994.
وخلال هذه المواجهات، سجل المنتخب المصري 21 هدفًا مقابل 11 هدفًا لزيمبابوي.
ويُعتبر المنتخب المصري الأكثر تتويجًا بلقب كأس أمم إفريقيا، برصيد سبعة ألقاب، كان آخرها الثلاثية الشهيرة أعوام 2006 و2008 و2010، كما يُعد الأكثر وصولًا إلى المباراة النهائية بـ10 مرات، خسر اللقب في ثلاث منها.
في المقابل، يشارك منتخب زيمبابوي في البطولة للمرة السادسة، دون أن ينجح في تجاوز دور المجموعات منذ مشاركته الأولى سنة 2004، كما لم يسبق له الفوز في مباراة افتتاحية، مكتفيًا بتعادل واحد مقابل أربع هزائم، وكان تعادله الوحيد أمام منتخب الجزائر (2-2) في نسخة 2017 بالغابون.
وسجل منتخب زيمبابوي ثلاثة انتصارات فقط في تاريخ مشاركاته بكأس أمم إفريقيا، جميعها بنتيجة (2-1)، وجاءت كلها في الجولة الأخيرة من الدور الأول، دون أن يحافظ على شباكه نظيفة في النهائيات.
زامبيا × مالي: طموح مشترك في الدار البيضاءوفي المباراة الثانية، يلتقي منتخب زامبيا مع منتخب مالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في مواجهة يدخلها المنتخبان بطموح تحقيق انطلاقة قوية في البطولة.
وتضم المجموعة الأولى أيضًا منتخب المغرب ومنتخب جزر القمر، اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم الأحد.
ويبحث منتخب مالي عن لقبه الأول في كأس أمم إفريقيا، بعدما كان أفضل إنجاز له الوصافة في مشاركته الأولى سنة 1972 بالكاميرون، إضافة إلى احتلاله المركز الثالث في نسختي 2012 و2013، والرابع في أعوام 1994 و2002 و2004.
في المقابل، يستعد منتخب زامبيا، المتوج باللقب سنة 2012 وصاحب وصافتي 1974 و1994، لخوض مباراته السبعين في تاريخ مشاركاته بالبطولة، التي يسجل فيها حضوره للمرة التاسعة عشرة.
ويسعى المنتخب الزامبي إلى تفادي تكرار سيناريو مشاركاته الثلاث الأخيرة، التي ودّع خلالها المنافسة من دور المجموعات، إذ يعود آخر ظهور له في الأدوار الإقصائية إلى نسخة 2012 التي تُوج بلقبها.
ويعاني منتخب زامبيا من تراجع في النتائج خلال الفترة الأخيرة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في مبارياته العشر الأخيرة بكأس أمم إفريقيا، مكتفيًا بـثمانية تعادلات مقابل هزيمتين.
وعلى مستوى المباريات الافتتاحية، خاض منتخب زامبيا 18 مباراة في بدايات مشاركاته بالبطولة، حقق خلالها خمسة انتصارات وثمانية تعادلات مقابل خمس هزائم، مع الإشارة إلى أنه لم يتعرض للخسارة في افتتاحيات آخر ست نسخ.
