كاس امم افريقيا 2025 - مصر تبحث عن انطلاقة قوية امام زيمبابوي الاثنين

يبحث منتخب مصر عن انطلاقة قوية في مشواره ضمن النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، عندما يواجه منتخب زيمبابوي الإثنين بمدينة أغادير، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في البطولة المقامة بالمغرب إلى غاية 18 جانفي المقبل.



وتُعد مواجهة الغد الرابعة عشرة في تاريخ اللقاءات المباشرة بين المنتخبين، حيث فاز المنتخب المصري في ثماني مباريات، مقابل أربعة تعادلات، في حين حقق منتخب زيمبابوي انتصارًا وحيدًا بنتيجة (2-1) على أرضه ضمن تصفيات كأس العالم 1994. وسجل المنتخب المصري خلال هذه المواجهات 21 هدفًا، مقابل 11 هدفًا لزيمبابوي.



زامبيا ومالي في مواجهة طموحات مشتركة



ويُعتبر المنتخب المصريبلقب كأس أمم إفريقيا، برصيد، كان آخرها الثلاثية التاريخية أعوام، كما يُعد الأكثر وصولًا إلى المباراة النهائية بـ، خسر اللقب في ثلاث منها.في المقابل، يشارك منتخب زيمبابوي في النهائيات القاريةفي تاريخه، دون أن ينجح في تجاوز دور المجموعات منذ ظهوره الأول سنة. ولم يسبق له تحقيق الفوز في أي مباراة افتتاحية، إذ اكتفى بتعادل وحيد مقابل، وكان تعادله الوحيد في نسخةأمام منتخب الجزائر (2-2).وسجل منتخب زيمبابويفي تاريخه بكأس أمم إفريقيا، جميعها بنتيجة (2-1)، وجاءت كلها في الجولة الأخيرة من الدور الأول.ومن جهة أخرى، يلتقينظيرهبمدينة، ضمن منافسات، في مواجهة يدخلها المنتخبان بطموح تحقيق بداية إيجابية.ويطمح منتخب مالي إلىفي كأس أمم إفريقيا، بعدما كان أفضل إنجاز له الحلولفي مشاركته الأولى سنة، إضافة إلى احتلاله المركز الثالث في نسختي، والرابع في أعوامفي المقابل، يستعد منتخب زامبيا، المتوج باللقب سنةوصاحب وصافتي، لخوضفي تاريخ مشاركاته بالبطولة، التي يسجل فيها حضورهويسعى المنتخب الزامبي إلى تفادي تكرار سيناريو مشاركاته الثلاث الأخيرة، التي ودّع خلالها المنافسة من دور المجموعات، إذ يعود آخر ظهور له في الأدوار الإقصائية إلى نسخةالتي تُوج بلقبها.ويعاني منتخب زامبيا من، بعد فشله في تحقيق أي فوز خلالفي كأس أمم إفريقيا، مكتفيًا بثمانية تعادلات مقابل هزيمتين.وعلى مستوى المباريات الافتتاحية، خاض منتخب زامبيافي بدايات مشاركاته بالبطولة، فاز فيوتعادل فيوخسر، مع الإشارة إلى أنه لم يتعرض للهزيمة في افتتاحيات