كاس امم افريقيا 2025 - مصر تبحث عن انطلاقة قوية امام زيمبابوي الاثنين
يبحث منتخب مصر عن انطلاقة قوية في مشواره ضمن النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، عندما يواجه منتخب زيمبابوي الإثنين بمدينة أغادير، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في البطولة المقامة بالمغرب إلى غاية 18 جانفي المقبل.
وتُعد مواجهة الغد الرابعة عشرة في تاريخ اللقاءات المباشرة بين المنتخبين، حيث فاز المنتخب المصري في ثماني مباريات، مقابل أربعة تعادلات، في حين حقق منتخب زيمبابوي انتصارًا وحيدًا بنتيجة (2-1) على أرضه ضمن تصفيات كأس العالم 1994. وسجل المنتخب المصري خلال هذه المواجهات 21 هدفًا، مقابل 11 هدفًا لزيمبابوي.
ويُعتبر المنتخب المصري الأكثر تتويجًا بلقب كأس أمم إفريقيا، برصيد سبعة ألقاب، كان آخرها الثلاثية التاريخية أعوام 2006 و2008 و2010، كما يُعد الأكثر وصولًا إلى المباراة النهائية بـ10 مرات، خسر اللقب في ثلاث منها.
في المقابل، يشارك منتخب زيمبابوي في النهائيات القارية للمرة السادسة في تاريخه، دون أن ينجح في تجاوز دور المجموعات منذ ظهوره الأول سنة 2004. ولم يسبق له تحقيق الفوز في أي مباراة افتتاحية، إذ اكتفى بتعادل وحيد مقابل أربع هزائم، وكان تعادله الوحيد في نسخة 2017 بالغابون أمام منتخب الجزائر (2-2).
وسجل منتخب زيمبابوي ثلاثة انتصارات فقط في تاريخه بكأس أمم إفريقيا، جميعها بنتيجة (2-1)، وجاءت كلها في الجولة الأخيرة من الدور الأول.
زامبيا ومالي في مواجهة طموحات مشتركةومن جهة أخرى، يلتقي منتخب زامبيا نظيره منتخب مالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في مواجهة يدخلها المنتخبان بطموح تحقيق بداية إيجابية.
ويطمح منتخب مالي إلى إحراز لقبه الأول في كأس أمم إفريقيا، بعدما كان أفضل إنجاز له الحلول وصيفًا في مشاركته الأولى سنة 1972 بالكاميرون، إضافة إلى احتلاله المركز الثالث في نسختي 2012 و2013، والرابع في أعوام 1994 و2002 و2004.
في المقابل، يستعد منتخب زامبيا، المتوج باللقب سنة 2012 وصاحب وصافتي 1974 و1994، لخوض مباراته السبعين في تاريخ مشاركاته بالبطولة، التي يسجل فيها حضوره للمرة التاسعة عشرة.
ويسعى المنتخب الزامبي إلى تفادي تكرار سيناريو مشاركاته الثلاث الأخيرة، التي ودّع خلالها المنافسة من دور المجموعات، إذ يعود آخر ظهور له في الأدوار الإقصائية إلى نسخة 2012 التي تُوج بلقبها.
ويعاني منتخب زامبيا من تراجع في النتائج، بعد فشله في تحقيق أي فوز خلال مبارياته العشر الأخيرة في كأس أمم إفريقيا، مكتفيًا بثمانية تعادلات مقابل هزيمتين.
وعلى مستوى المباريات الافتتاحية، خاض منتخب زامبيا 18 مباراة في بدايات مشاركاته بالبطولة، فاز في خمس مباريات وتعادل في ثمانٍ وخسر خمس مرات، مع الإشارة إلى أنه لم يتعرض للهزيمة في افتتاحيات آخر ست نسخ.
