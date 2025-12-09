المنتخب الاوغندي يجري لقاءين وديين ضد الجيش المغربي والغابون يومي 13 و17 ديسمبر استعدادا لكاس امم افريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6938400fa7b6d5.43250410_oemgkfqljnhip.jpg width=100 align=left border=0>

يجري المنتخب الاوغندي لكرة القدم المنافس الاول للمنتخب التونسي في كاس امم افريقيا المغرب 2025 لقاءين وديين استعدادا للنهائيات القارية.

وسيقام اللقاء الودي الاول يوم 13 ديسمبر ضد الجيش الملكي المغربي والثاني يوم 17 من نفس الشهر ضد المنتخب الغابوني

ويجري المنتخب الاوغندي الذي يشرف على تدريبه البلجيكي بول بوت تحضيراته الاخيرة لكاس امم افريقيا المقررة بالمغرب من 21 ديسمبر الى 18 جانفي بمدينة الدار البيضاء .





وكان الفني البلجيكي اعلن عن قائمة اولية ب30 لاعبا من بينهم اللاعب السابق للنادي الافريقي كينيت سيماكولا ومهاجم النادي الصفاقسي ترافيس موتيابا.



ويستهل المنتخب الاوغندي مشاركته في النهائيات القارية بملاقاة نظيره التونسي يوم الثلاثاء 23 ديسمبر (س 21 بتوقيت تونس) في العاصمة المغربية الرباط لحساب المجموعة الثالثة التي تضم ايضا نيجيريا وتنزانيا.

