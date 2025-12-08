كأس العرب قطر 2025: منتخبا الإمارات و الكويت يتطلعان للفوز وانتظار هدية التأهل

يلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره الكويتي مساء غد الثلاثاء على ملعب /974/ المونديالي، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس العرب قطر 2025.



ويدخل المنتخبان الكويتي والإماراتي مباراة الغد بحثا عن فوزهما الأول في البطولة، ومن ثم حصد النقاط الثلاث أملا في انتظار هدية من مباراة مصر والأردن من أجل خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة إلى الدور ربع النهائي، بعدما ضمنت الأردن حصد بطاقة التأهل الأولى.



ولم يعد ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي بالنسبة لمنتخبي الإمارات والكويت، مرتبطا بأقدام لاعبيهما فقط، بل يعتمد أيضا على نتيجة المواجهة الأخرى في المجموعة التي تجمع بين مصر والأردن.وتخوض الإمارات الجولة الثالثة والختامية في المجموعة برصيد نقطة واحدة من مباراتين، بعدما خسرت أمام الأردن (1- 2) في الجولة الأولى، ثم تعادلت مع مصر (1-1) في الجولة الثانية.وفي المقابل يملك منتخب الكويت نقطة واحدة أيضا قبل مواجهة الغد، بعد التعادل مع منتخب مصر (1-1) في الجولة الأولى، والخسارة أمام منتخب الأردن (1- 3) في الجولة الثانية.وضمن الأردن البطاقة الأولى وصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط حتى في حال خسارته أمام مصر في الجولة الأخيرة، بينما يبقى المقعد الثاني مرتبطا بنتائج الجولة الختامية.ويملك منتخب الإمارات أكثر من فرصة للتأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يحتاج لتحقيق الفوز على الكويت بشرط تعثر منتخب مصر أمام الأردن، سواء بالخسارة أو التعادل.كما تحتاج الإمارات للتعادل أمام الكويت بشرط خسارة منتخب مصر بفارق يزيد على هدف، أو التعادل مع الكويت بنتيجة أكبر من (1-1) مع خسارة منتخب مصر بفارق هدف، بشرط ألا تتجاوز نتيجة خسارته (2 - 1).أما في حال تعادل الإمارات مع الكويت (1-1)، وخسارة منتخب مصر أمام الأردن (1- 2)، سيتم اللجوء إلى معيار اللعب النظيف بين مصر والإمارات لحسم المتأهل.وفي المقابل، يملك منتخب الكويت فرصة واحدة من أجل التأهل للدور ربع النهائي، وتتمثل في الفوز على الإمارات مع تعثر منتخب مصر، سواء بالتعادل أو الخسارة أمام الأردن.وتستضيف دولة قطر نهائيات كأس العرب لكرة القدم حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد الأولى عام 2021، من أصل ثلاث بطولات تقام في الدوحة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، حيث من المنتظر أن تقام النسخة الثالثة عام 2029.