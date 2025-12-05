كاس افريقيا لكرة السلة 3x3 (رجال): المنتتخب التونسي يفوز على نظيره الاوغندي 21-16

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666aa76fabfa49.20794318_oigqmelhfnkjp.jpg width=100 align=left border=0>

استهل المنتخب التونسي لكرة السلّة للأكابر مشاركته في كاس افريقيا x33 التي تقام بعاصمة مدغشقر انتاناناريفو من 5 الى 7 ديسمبر الجاري بالفوز على نظيره الاوغندي بنتيجة 21-16 اليوم الجمعة لحساب الجولة الاولى من المجموعة الثالثة.

ويلاقي المنتخب التونسي، الذي يتألف من الرباعي يوسف الضيف واسكندر بالراشد ووسام الكيسي وكريم بن عمر، في وقت لاحق من اليوم نظيره المصري انطلاقا من الساعة 18.25 مساء بتوقيت تونس.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة (اربع مجموعات تتألف كل منها من ثلاثة منتخبات) الى الدور ربع النهائي.