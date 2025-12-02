Babnet   Latest update 20:14 Tunis

كاس العرب قطر 2025 :المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الكويتي 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692f268ddbcf36.29502009_pkhienoflqgmj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Decembre 2025 - 18:48 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تعادل المنتخب المصري مع نظيره الكويتي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العرب المقامة في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.
وافتتح المنتخب الكويتي النتيجة في الدقيقة 64 عن طريق فهد الهاجري، وتمكن المنتخب المصري من تعديل الكفة بفضل محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.
وكان ابناء المدرب حلمي طولان قد اهدروا ضربة جزاء تحصل عليها إسلام عيسي في الدقيقة 36 من زمن المباراة، ولكن اللاعب عمرو السولية فشل في هز شباك منتخب الكويت ومرت تسديدته جانبية .

ويخوض منتخب الفراعنة منافسات كاس العرب 2025 ضمن المجموعة الثالثة،التي تضم منتخبات الكويت والإمارات والأردن، حيث يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر الجاري قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن علي ملعب البيت يوم 9 من نفس الشهر.


