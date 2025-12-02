Babnet   Latest update 18:48 Tunis

كأس إفريقيا للأمم 2025: منتخبات إفريقية تواجه احتمال التحاق متأخر للاعبين المحترفين

Bookmark article    Publié le Mardi 02 Decembre 2025 - 18:23 قراءة: 1 د, 4 ث
      
قبل أقل من ثلاثة أسابيع عن انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 لكرة القدم التي تحتضنها المغرب (من 21 ديسمبر 2025 الى غاية 18 جانفي القادم), قد لا تتمكن عدة منتخبات إفريقية من استرجاع بعض لاعبيها الناشطين في أوروبا إلا ابتداء من 15 ديسمبرالجاري وذلك بعد تخفيف في فترة وضع اللاعبين تحت تصرف المنتخبات, حصلت عليه رابطة الأندية الأوروبية من الاتحاد الدولي لكرة القدم, وفق ما ذكرته مصادر اعلامية متطابقة اليوم الثلاثاء.

وحسب ذات المصادر, فإن اجتماعا عقد يوم 29 نوفمبر المنقضي بين رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الدولي لكرة القدم , أفضى إلى نافذة جديدة لتحرير اللاعبين, تؤخر الموعد الأولي المقرر بعد نهاية أسبوع 6 و7 ديسمبر وذلك بثمانية أيام .

وهذا التعديل الذي لم يعلن عنه رسميا بعد, من طرف الهيئة الدولية , تم إبلاغ الاتحادات الإفريقية به عبر عدة أندية أوروبية خلال الأيام الماضية.

وأكد مدرب ليفربول, آرني سلوت,خلال ندوة صحفية أن المهاجم المصري محمد صلاح , لن يلتحق بمنتخب بلاده إلا ابتداء من 15 ديسمبر الجاري, ما يعزز وجود هذا التعديل الجديد.
وأثار هذا الوضع, استياء واسعا لدى المنتخبات الإفريقية, إذ إن بعضها كان قد ضبط مسبقا برامج التحضير, بما في ذلك تربصات, بداية من 8 أو 9 ديسمبر2025, إضافة إلى مباريات ودية.
وتبقى الاتحادات الإفريقية في انتظار توضيح رسمي من الفيفا, مع اقتراب موعد المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا للأمم 2025.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319603


