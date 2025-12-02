كأس العرب : فوز المغرب على جزر القمر 3 - 1
افتتح المنتخب المغربي مشاركته في كأس العرب قطر 2025 بفوز مستحق على منتخب جزر القمر بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.
فرض المنتخب المغربي سيطرته منذ الدقائق الأولى، وجاءت أهدافه عبر:
* سفيان بوفتيني دقيقة 5
* طارق تيسودالي دقيقة 10
* كريم البركاوي دقيقة 45
في المقابل، سجل منتخب جزر القمر هدف تقليص الفارق في الدقيقة 56 بواسطة محمد بولكسوت ضد مرماه.
بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 3 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة الثانية، في حين بقي منتخب جزر القمر دون نقاط في المركز الأخير.
وتُستكمل منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية اليوم بمواجهة مرتقبة بين السعودية وعُمان.
