كأس العرب : فوز المغرب على جزر القمر 3 - 1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692f088a704d08.86870291_qfnjoemihlgkp.jpg width=100 align=left border=0>

افتتح المنتخب المغربي مشاركته في كأس العرب قطر 2025 بفوز مستحق على منتخب جزر القمر بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.









فرض المنتخب المغربي سيطرته منذ الدقائق الأولى، وجاءت أهدافه عبر:





* سفيان بوفتيني دقيقة 5

* طارق تيسودالي دقيقة 10

* كريم البركاوي دقيقة 45



في المقابل، سجل منتخب جزر القمر هدف تقليص الفارق في الدقيقة 56 بواسطة محمد بولكسوت ضد مرماه.





بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 3 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة الثانية، في حين بقي منتخب جزر القمر دون نقاط في المركز الأخير.

وتُستكمل منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية اليوم بمواجهة مرتقبة بين السعودية وعُمان.

فرض المنتخب المغربي سيطرته منذ الدقائق الأولى، وجاءت أهدافه عبر:دقيقة 5دقيقة 10دقيقة 45في المقابل، سجل منتخب جزر القمر هدف تقليص الفارق في الدقيقةبواسطةضد مرماه.بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلىليعتلي صدارة المجموعة الثانية، في حين بقي منتخب جزر القمر دون نقاط فيوتُستكمل منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية اليوم بمواجهة مرتقبة بين