المهدية: تونس توقع عقد صفقة مع مكتب دراسات لاختيار شريك استراتيجي لانجاز مشروع سبخة بن غياضة

أشرف وزير التجهيز والإسكان صالح الزواري، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 بمقر ولاية المهدية، على توقيع عقد صفقة يجمع تونس بمجمع مكتب الخبرات "ماب قروب أيرلينك" بهدف اختيار شريك استراتيجي لانجاز المشروع السياحي المندمج بسبخة بن غياضة.



ووقع كل من رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص برئاسة الحكومة عاطف المجدوب ورئيس المجمع المذكور، في حضور والي المهدية والرئيسة المديرة العامة لمشروع سبخة بن غياضة وممثلين عن جهة المهدية بالمجالس النيابية.



وأكد الوزير على أن الصفقة "ستكون اللبنة الأساسية في الانطلاق الفعلي للمشروع الذي انتظره أهالي المهدية لسنوات طويلة" مبرزا الدور المحوري الذي سيلعبه المشروع في دفع التننمية في الجهةواكد الحرص على أن تتم الأعمال التحضيرية للترويج للمشروع في أقرب الآجال مضيفا، في ذات الصدد، أن المدة الممنوحة لمكتب الخبرات حددت بسنتين مبديا.وأعلن وزير التجهيز،من جهة اخرى، اعتزامه إصدار قرار بإحداث لجنة قيادة تكون المخاطب المباشر لمجمع مكتب الخبرات.من جهته، اوضح عاطف مجدوب، أن اللجنة العليا للتسريع في المشاريع العمومية برئاسة الحكومة أقرت بضرورة متابعة ملف مشروع سبخة بن غياضة من هيئة تابعة لها وهو ما يعكس الحرص الشديد على انجازه في أقرب فترة ممكنة.واضاف، في ذات الإطار، أن المتابعة ستكون يومية لأشغال المكتب في إطار مقاربة تشاركية سيكون للمواطنين رأي فيها مثمنا دور صندوق الودائع والأمانات في دعم المشروع.وشدد والي المهدية أيس العذاري على استعداد السلطات الجهوية على المساعدة في تحقيق حلم أهالي المهدية والمتمثل في إنجاز مشروع متطور ومنتج يساهم في التوسع العمراني الساحلي لافتا الى ان اقامة مدينة ذكية متطورة يدعم تنافسية الجهة وتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية ويزيد من استقطاب اليد العاملة بصفة مباشرة وغير مباشرة.وتوكل لمجمع مكتب الخبرات الفائز بالصفقة مرافقة الدولة في مهمة استطلاع السوق وتحديد المستثمرين المحتملين مع تطوير تصور التهيئة وإعداد مخططات وظيفية وتصورات مفصلة تدمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.ومن المنتظر أن يقوم، أيضا، بتطوير الهوية البصرية وإعداد استراتيجية العلامة التجارية والتسويق للمشروع علاوة على تحديد الهيكلة القانونية للشراكة وإعداد مخطط أعمال.ويضاف إلى كل ذلك مهمة تطوير عناصر التسويق اللازمة لجذب المستثمرين والمساندة والمرافقة أثناء مرحلة إعداد وإعلان طلب العروض واختيار المستمثرين والتفاوض معهم وصولا إلى مرحلة اختيار الشريك الاستراتيجي والتعاقد وتأمين المراحل الأولى للتنفيذ.