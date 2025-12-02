وزير الإقتصاد ورئيس مجلس إدارة مجموعة TURKAL يتباحثان فرص الإستثمار والشراكة في قطاع زيت الزيتون.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692edd144b5801.39926445_lhpneikqjgofm.jpg width=100 align=left border=0>

كانت فرص الشراكة والاستثمار في مجال تثمين زيت الزيتون وتعصير وتطوير منظومته الى جانب الإهتمام بإقتناء كميات من هذه المادة ، محور اللقاء الذي جمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإثنين 01 ديسمبر 2025 بعدد من مسؤولي مجموعة TURKAL التركية الناشطة في عديد المجالات الهامة من ذلك مجال زيت الزيتون يتقدمهم رئيس مجلس إدارة المجموعة Murat TURKAL.

وأكد سمير عبد الحفيظ خلال اللقاء على عراقة قطاع زيت الزيتون في تونس و على اهميته في المنظومة الإقتصادية ، مبرزا ما يتميز به الزيت التونسي من جودة عالية تؤكدها قدرته التنافسية و ما يحظى به اليوم من مكانة متقدمة في الأسواق الخارجية.

ورحب الوزير في هذا السياق بما ابدته مجموعة TURKAL من اهتمام بتونس سواء لاقتناء كميات من الزيت او للإستثمار في هذا القطاع الواعد عبر تثمين وتطوير منظومته والرفع من القيمة المضافة فيه، مشيرا الى حرص تونس على تنويع الشركاء في هذا المجال.





وعبر سمير عبد الحفيظ عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتقديم المساندة و الإحاطة اللازمتين بما يساعد المجموعة على تجسيم برامج تعاونها و استثماراتها المزمع تنفيذها في تونس.



من جانبه قدم Murat TURKAL خلال اللقاء لمحة حول نشاط المجموعة و تطور وتنوع تخصصاتها ، مبرزا ان هذه الزيارة تندرج في إطار استكشاف الفرص المتوفرة والامكانيات المتاحة للإستثمار و اقامة شراكات مثمرة في هذا المجال الواعد من خلال اقامة مشاريع مندمجة ذات قيمة مضافة عالية ، هذا بالإضافة الى تجسيم عمليات اقتناء كميات هامة من الزيت التونسي. وعبر سمير عبد الحفيظ عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتقديم المساندة و الإحاطة اللازمتين بما يساعد المجموعة على تجسيم برامج تعاونها و استثماراتها المزمع تنفيذها في تونس.من جانبه قدم Murat TURKAL خلال اللقاء لمحة حول نشاط المجموعة و تطور وتنوع تخصصاتها ، مبرزا ان هذه الزيارة تندرج في إطار استكشاف الفرص المتوفرة والامكانيات المتاحة للإستثمار و اقامة شراكات مثمرة في هذا المجال الواعد من خلال اقامة مشاريع مندمجة ذات قيمة مضافة عالية ، هذا بالإضافة الى تجسيم عمليات اقتناء كميات هامة من الزيت التونسي.