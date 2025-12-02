قانون المالية 2026: البرلمان يواصل مناقشة الفصول الإضافية بعد المصادقة على 12 فصلًا جديدًا
استأنف مجلس نواب الشعب، صباح الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمواصلة النظر في الفصول الإضافية المقترحة ضمن إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك تحت إشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها.
حصيلة جلسة يوم الاثنين
كانت الجلسة العامة قد صادقت، أمس الاثنين، على 12 فصلًا إضافيًا، مقابل رفض 19 مقترحًا وسحب 14 فصلًا آخر.
وشملت الفصول المصادق عليها إجراءات تتعلّق بـ:
* تخصيص نسبة من تمويلات البنك الوطني الفلاحي لمنظومات الإنتاج الفلاحي
* انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين
* إلغاء الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية
* فصل خاص بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
* انتداب المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة
* تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
* إعفاء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من المعاليم الديوانية
* إعفاء استثنائي لأصحاب بطاقات العلاج من الديون المتخلدة
* إقرار عطلة لفائدة الأعوان لبعث مؤسسة خاصة
* إحداث صندوق المياه
فصول إضافية جديدة قيد النقاشيواصل النواب تقديم مقترحات تتعلق بفصول إضافية أخرى، أبرزها:
* توسيع مجال الموارد المنقولة عبر العربات الفلاحية الخاضعة لمعلوم الجولان
* مقترح حول الاستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي
