قانون المالية 2026: البرلمان يواصل مناقشة الفصول الإضافية بعد المصادقة على 12 فصلًا جديدًا

استأنف مجلس نواب الشعب، صباح الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمواصلة النظر في الفصول الإضافية المقترحة ضمن إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك تحت إشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها.



حصيلة جلسة يوم الاثنين



فصول إضافية جديدة قيد النقاش



كانت الجلسة العامة قد صادقت، أمس الاثنين، على، مقابل رفضوسحبآخر.وشملت الفصول المصادق عليها إجراءات تتعلّق بـ:* تخصيص نسبة من تمويلاتلمنظومات الإنتاج الفلاحي* انتداب أعوانمن غير المباشرين* إلغاء الامتيازات عند* فصل خاص بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات* انتداب المرسمين بقوائم الانتظار بخطةبوزارة الصحة* تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه* إعفاء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من* إعفاء استثنائي لأصحابمن الديون المتخلدة* إقرار عطلة لفائدة الأعوان لبعث* إحداثيواصل النواب تقديم مقترحات تتعلق بفصول إضافية أخرى، أبرزها:* توسيع مجال الموارد المنقولة عبرالخاضعة لمعلوم الجولان* مقترح حولللمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي