Babnet   Latest update 10:59 Tunis

ولاية تونس: اعداد برنامج خاص بقنص الكلاب السائبة والمسك بمداخل المدن والمناطق السياحية والحدائق والمنتزهات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6690f0400a1089.85056435_piqkolemgfnjh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Decembre 2025 - 10:47 قراءة: 1 د, 20 ث
      
خلصت جلسة عمل أشرف عليها والي تونس، أمس الاثنين، عماد بوخريص، إلى إعداد برنامج خاص بقنص الكلاب السائبة والمسك بمداخل المدن والمناطق السياحية والحدائق والمنتزهات

كما أقرت الجلسة التي خصصت لمتابعة تنفيذ الخطة الجهوية لمكافحة داء الكلب وانتشار الكلاب السائبة ومقاومة الحشرات، العمل على تطوير آليات مقاومة الكلاب السائبة بالاعتماد على عملية التعقيم حيث شملت التلاقيح للكلاب والقطط المملوكة نسبة 80 بالمائة من قبل المندوبية الجهوية للفلاحة



وتقرر في ذات السياق، مواصلة تنفيذ الحملات المشتركة بين البلديات المتجاورة من نفس الولاية

و دعا والي تونس عماد بوخريص، إلى مزيد تعزيز التدابير المتخذة للحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطن وذلك من خلال إعداد وضبط خطة عمل بالتنسيق بين جميع الأطراف والهياكل المتدخلة مبنية على مضاعفة عمليات قنص الكلاب السائبة مع توفير متطلباتها اللوجستية والبشرية.

ومن جهة أخرى، تناولت الجلسة متابعة تنفيذ الخطة الجهوية لمقاومة الحشرات، حيث أكد الوالي على ضرورة توفير كل المستلزمات اللوجستية والبشرية لتنفيذ الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات وبعد تدارس الوضع الراهن وتحديد برامج التدخلات

وفي هذا الاطار، أقرت الجلسة التركيز على التدخلات الوقائية المعتمدة على المقاومة العضوية (جهر الأودية وتنظيف مجاري المياه والبالوعات...) وترشيد التدخلات الميدانية للمداواة الكيميائية عند الاقتضاء

كما تم التأكيد على مزيد التعاون بين البلديات والعمل على ضمان نجاعة التدخلات.

وحضر جلسة العمل المعتمدة الأولى للولاية ومعتمدي الولاية ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية وممثلي المصالح الأمنية المعنية إلى جانب الكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات و ممثلين عن الإدارات الجهوية ( للفلاحة والتجهيز والصحة والسياحة والبيئة والثقافة والوكالة الوطنية لحماية المحيط والتطهير وكالة إحياء التراث)

كما تم تشريك ممثلين عن إدارة المياه العمرانية وشركة البحيرة للتطوير والاستثمار ووكالة إحياء التراث والوكالة العقارية للسكنى والشركة الوطنية للسكك الحديدية والشركة الحديدية السريعة


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319571


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 | 11 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:14
05:42
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet18°
13° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
19°-11
17°-11
15°-11
17°-12
  • Avoirs en devises
    24506,1

  • (01/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41214 DT        1$ =2,94935 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/12)   721,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:59 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :