ولاية تونس: اعداد برنامج خاص بقنص الكلاب السائبة والمسك بمداخل المدن والمناطق السياحية والحدائق والمنتزهات

خلصت جلسة عمل أشرف عليها والي تونس، أمس الاثنين، عماد بوخريص، إلى إعداد برنامج خاص بقنص الكلاب السائبة والمسك بمداخل المدن والمناطق السياحية والحدائق والمنتزهات



كما أقرت الجلسة التي خصصت لمتابعة تنفيذ الخطة الجهوية لمكافحة داء الكلب وانتشار الكلاب السائبة ومقاومة الحشرات، العمل على تطوير آليات مقاومة الكلاب السائبة بالاعتماد على عملية التعقيم حيث شملت التلاقيح للكلاب والقطط المملوكة نسبة 80 بالمائة من قبل المندوبية الجهوية للفلاحة



وتقرر في ذات السياق، مواصلة تنفيذ الحملات المشتركة بين البلديات المتجاورة من نفس الولايةو دعا والي تونس عماد بوخريص، إلى مزيد تعزيز التدابير المتخذة للحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطن وذلك من خلال إعداد وضبط خطة عمل بالتنسيق بين جميع الأطراف والهياكل المتدخلة مبنية على مضاعفة عمليات قنص الكلاب السائبة مع توفير متطلباتها اللوجستية والبشرية.ومن جهة أخرى، تناولت الجلسة متابعة تنفيذ الخطة الجهوية لمقاومة الحشرات، حيث أكد الوالي على ضرورة توفير كل المستلزمات اللوجستية والبشرية لتنفيذ الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات وبعد تدارس الوضع الراهن وتحديد برامج التدخلاتوفي هذا الاطار، أقرت الجلسة التركيز على التدخلات الوقائية المعتمدة على المقاومة العضوية (جهر الأودية وتنظيف مجاري المياه والبالوعات...) وترشيد التدخلات الميدانية للمداواة الكيميائية عند الاقتضاءكما تم التأكيد على مزيد التعاون بين البلديات والعمل على ضمان نجاعة التدخلات.وحضر جلسة العمل المعتمدة الأولى للولاية ومعتمدي الولاية ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية وممثلي المصالح الأمنية المعنية إلى جانب الكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات و ممثلين عن الإدارات الجهوية ( للفلاحة والتجهيز والصحة والسياحة والبيئة والثقافة والوكالة الوطنية لحماية المحيط والتطهير وكالة إحياء التراث)كما تم تشريك ممثلين عن إدارة المياه العمرانية وشركة البحيرة للتطوير والاستثمار ووكالة إحياء التراث والوكالة العقارية للسكنى والشركة الوطنية للسكك الحديدية والشركة الحديدية السريعة