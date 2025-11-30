Babnet   Latest update 16:55 Tunis

رفع الجلسة العامة بالبرلمان.. واستئناف مناقشة فصول قانون المالية لسنة 2026 الاثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692b16c503e788.33862565_qilhgfekomjnp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 16:48 قراءة: 1 د, 29 ث
      
قرر مجلس نواب الشعب، المنعقد بعد ظهر اليوم الأحد بقصر باردو، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان، رفع الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمواصلة مناقشة بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أن تُستأنف الأشغال غدا الاثنين على الساعة الثانية بعد الظهر.
 
وجاء هذا القرار، بطلب من وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، التي دعت في مداخلتها إلى تمكين الوزارة ولجنة المالية بمجلس نواب الشعب، من الوقت اللازم لدراسة المقترحات الجديدة بصورة دقيقة، نظرا لكثرتها ولما قد يترتب عنها من آثار مالية مهمة.



وأكدت الوزيرة ضرورة إعادة النظر في الفصول المقترحة، سواء على مستوى لجنة المالية أو على مستوى الإدارة، بهدف التعمق في دراسة مضامينها ومقارنتها بالفصول التي تم التصويت عليها سابقا، بالإضافة إلى تقييم أثرها المالي والاقتصادي والاجتماعي.
 
وأوضحت أن الهدف من هذا التأجيل، هو ضمان صياغة محكمة لأهم الفصول المقترحة، بما ينسجم مع متطلبات التوازنات المالية لسنة 2026 وكذلك على المدى المتوسط، مبرزة حرص الحكومة على إدراج الفصول ذات القيمة المضافة في مشروع قانون المالية، وعلى أن تكون قابلة للتطبيق الفعلي، قائلة في هذا الصدد "المهم ليس فقط سن الفصول وإنما القدرة على تنفيذها على أرض الواقع، بما يخدم المصلحة العامة".
 
من جهته، أيّد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني طلب التأجيل، نظرا الى أن المقترحات الكثيرة التي وردت منذ أمس السبت، تضمّنت إضافات جديدة ولم يُتح للجنة الاطلاع عليها كاملة، ملاحظا أن بعض المقترحات متشابهة إلى حدّ كبير، وهو ما يستوجب ترشيدها قبل عرضها على الجلسة العامة.

وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل، بهدف تنظيم المقترحات وتوحيدها، إلى جانب تمكين الإدارة من الوقت الكافي للحصول على المعطيات الضرورية، لإعداد إجابات دقيقة أثناء مناقشتها في الجلسة العامة.

يشار الى أن مجلس نواب الشعب، شرع منذ صباح أمس السبت، خلال جلسة عامة مشتركة للغرفتين التشريعيتين، في مناقشة مشروع قانون المالية 2026 فصلا فصلا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319486


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 30 نوفمبر 2025 | 9 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:12
05:41
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
18°-10
18°-10
20°-11
17°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*