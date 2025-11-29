كأس التحدي العربي للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري 3 - 0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة اليوم السبت على نظيره المصري بثلاثة أشواط دون رد لحساب الجولة الثانية من منافسات كأس التحدي العربي التي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان من 28 نوفمبر الجاري الى غاية 5 ديسمبر القادم.

وجاءت تفاصيل أشواط المباراة بواقع 25 - 20 و25 - 20 و25 - 20.







وكان المنتخب التونسي قد استهل أمس الجمعة مشواره في المسابقة بالفوز على المنتخب الكويتي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد تفاصيلها 25-23 و25-21 و26-24.





يذكر أنّ مسابقة كأس التحدي العربي تقام في شكل بطولة مصغرة بمشاركة 6 منتخبات هي: الأردن (البلد المنظم) وتونس ومصر وفلسطين والكويت والبحرين.



النتائج الحاصلة

السبت 29 نوفمبر 2025

* البحرين - فلسطين 3 - 0

* الأردن - الكويت 3 - 2

* تونس - مصر 3 - 0



الجمعة 28 نوفمبر 2025

* مصر - فلسطين 3 - 0

* الكويت - تونس 0 - 3



برنامج المباريات القادمة

الاثنين 1 ديسمبر 2025

* س13/ فلسطين - الكويت

* س15/ تونس - الأردن

* س17/ مصر - البحرين



الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

* س13/ تونس - فلسطين

* س15/ مصر - الأردن

* س17/ البحرين - الكويت



الخميس 4 ديسمبر 2025

* س13/ تونس - البحرين

* س15/ الأردن - فلسطين



الجمعة 5 ديسمبر 2025

* س13/ الكويت - مصر

* س15/ الأردن - البحرين

وكان المنتخب التونسي قد استهل أمس الجمعة مشواره في المسابقة بالفوز على المنتخب الكويتي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد تفاصيلهايذكر أنّ مسابقة كأس التحدي العربي تقام في شكل بطولة مصغرة بمشاركةهي: الأردن (البلد المنظم) وتونس ومصر وفلسطين والكويت والبحرين.* البحرين - فلسطين* الأردن - الكويت* تونس - مصر* مصر - فلسطين* الكويت - تونس* س13/ فلسطين - الكويت* س15/ تونس - الأردن* س17/ مصر - البحرين* س13/ تونس - فلسطين* س15/ مصر - الأردن* س17/ البحرين - الكويت* س13/ تونس - البحرين* س15/ الأردن - فلسطين* س13/ الكويت - مصر* س15/ الأردن - البحرين