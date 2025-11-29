Babnet   Latest update 19:34 Tunis

الدولة ستحدث خط تمويل ب20 مليون دينار لفائدة الفئات الضعيفة محدودة الدخل في اطار قانون المالية لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692b2fe6f36e22.84584585_finqjlghkeomp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 18:38
      
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مشتركة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية 2026، على احداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة محدودة الدخل.

ويخصص خط التمويل المذكور، لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.



وحسب الفصل 37 من مشروع قانون المالية 2026، يعهد التصرف في الخط المذكور إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في هذا التمويل.

علما أن هذا الفصل 37 يندرج في إطار دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.


