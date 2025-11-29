الأستاذ الجامعي الدكتور رضا مامي : انضمامي إلى الأكاديمية المكسيكية للتاريخ والجغرافيا تكريم يتجاوز شخصي

شهدت العاصمة المكسيكية مساء أمس الجمعة تكريم الأستاذ الجامعي المختص في اللغة الإسبانية الكاتب والشاعر والمترجم التونسي الدكتور رضا مامي بمناسبة انضمامه للأكاديمية المكسيكية للتاريخ والجغرافيا.



ويُمثّل هذا التتويج اعترافًا أكاديميًا دوليًا بمسيرة الدكتور مامي وبأعماله في مجالات الأدب المقارن والترجمة والدراسات الثقافية، كما يعزز حضور الجامعة التونسية والباحثين التونسيين في أبرز المؤسسات الجامعية العالمية.



ولدى تكريمه، أكد الدكتور رضا مامي أستاذ اللغة الإسبانية بجامعة منوبة، في كلمة بالمناسبة أنّ هذا التكريم يتجاوز شخصه ليشمل الجامعة التونسية وكل الباحثين فيها، مشيرا إلى أنه يعتبر هذا الانضمام جسرا للتلاقي بين الثقافة العربية والتراث الإسباني واللاتيني وفرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي.واعتبر أن هذا الانضمام من شأنه أن يسهم في دعم حضور الكفاءات التونسية في المحافل الأكاديمية الدولية وتعزيز الإشعاع الثقافي والعلمي لتونس، قائلا "إن دخولي هذه الأكاديمية ليس مجرد شرف علمي، بل هو حوار خفي بين حضارتين، وتلاقٍ لرؤيتين في الإنسان والمكان. أسأل الله أن يجعل من حضوري فيها جسرا من نور، يعبره الباحثون من ضفاف لغتنا إلى آفاق أبعد، حيث يلتقي التاريخ بالجغرافيا، وتلتقي الروح بالمعرفة".ويمثل هذا الاحتفاء اعترافا متجددا بقيمة الكفاءات التونسية، وترسيخا للاعتراف الدولي بالأستاذ الجامعي رضا مامي، الذي تم اختياره في أفريل 2023 للانضمام إلي أكاديمية أمريكا الشمالية للأدب العالمي المعاصر ومقرها نيويورك، وهي سابقة أولى من نوعها إذ لأول مرة ينضم أحد الجامعيين التونسيين لهذه الجامعة العريقة.ورضا مامي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة اختصاص آداب إسبانية، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كومبولتنسي الإسبانية، وهو رئيس ومؤسس الجمعية التونسية لدارسي اللغة والآداب الاسبانية، ورئيس ومؤسس الجمعية العربية للمهتمين بالعالم الناطق بالإسبانية. ويشرف سنويا على تنظيم الملتقى التّونسي الإسباني للمفكّرين والكتّاب.ومامي هو أيضا شاعر وناقد ومترجم له أكثر من 14 مؤلفا كتبت باللغة الاسبانية ومنشورة في إسبانيا وأمريكا اللاتينية بين مقال و إبداع وترجمة، وصدر له سنة 2016 كتاب بعنوان "من عيون شعر الشابي"، تضمن ترجمة مختارات من أشعار أبي القاسم الشابي إلى الإسبانية، وقد أدرجت جامعات فينيزويلا والأرجنتين وغيرها من بلدان أمريكا اللاتينية،شعر الشابي ضمن برامج تدريس الأدب المقارن والأدب العربي المعاصر المترجم وفي أقسام الترجمة.وبفضل مجهودات رضا مامي صدر عن دار بيغماليون في فيفري 2024 مؤلف جماعي باللغة الإسبانية بعنوان "قرطاج أرض الإلهام" تحت إشرافه، يتضمن 33 عملا لأكاديميّين وشعراءَ ومؤرّخين وكُتّابٍ من 11 بلدا زاروا تونس وتركت في أنفسهم أجمل الانطباعات فكان أن وثقوا ذلك في هذا المؤلف.وعلى مستوى التأطير، أشرف رضا مامي على أكثر من 60 مذكرة ماجستير في الألسنية والأدب و 13 أطروحة دكتوراة في الآداب الاسبانية واللاتينية. وشارك في ما لا يقل عن 90 مؤتمر دولي في تونس والمغرب والجزائر ومصر وإسبانيا فرنسا وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وفينزويلا .وهو أستاذ زائر في عدة جامعات اسبانية عربية وأمريكية، وقد تحصل على عديد الجوائز العالمية منها جائزة ابن عربي العالمية للأدب العربي لسنة 2018 تقديراً لمجمل أعماله واعترافاً بإنجازه أول أنطولوجيا للشعر التونسي باللغة الإسبانية. كما حاز سنة 2022 في المعرض الدولي للكتاب بمدريد جائزة Escriduende من دار النشر "سيال بيغماليون" (إحدى أكبر دور النشر في إسبانيا) جائزة عن مجموع مؤلفاته المنشورة باللغة الإسبانية. وهي جائزة تمنح للأعمال الأدبية القيمة والأكثر مبيعا وانتشارا في إسبانيا وفي العالم الناطق باللغة الإسبانية.