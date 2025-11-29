شعراء من تونس وبلدان عربية أخرى في ملتقى الشعر "إضاءات اللوتس" بجزيرة جربة

تحت شعار "أغنيات على ضفة الحلم "، احتفل مساء يوم الجمعة، شعراء تونسيون قدموا من عدة جهات، وآخرون جاؤوا من ليبيا والعراق وسوريا والاردن بالكلمة، فكتبوا أغنية جديدة على ضفة الحلم، أشعت نورا سطع في سماء جزيرة الأحلام جربة، وأناروا دورة رابعة من ملتقى "إضاءات اللوتس"، وفق هندة محمد شاعرة وكاتبة وإحدى المشرفين على هذا الملتقى.



وأضافت الشاعرة، ان ملتقى "إضاءات اللوتس" هو بمثابة عرس شعري انطلق بأمسية شعرية أثثتها مجموعة من الشعراء، فأدخلوا على برودة الطقس دفئا وفتحوا بالكلمة أبوابا للحلم، حاملين قصائد طرزوا أبياتها وأغنيات عن الجزيرة ولها .



ويتواصل هذا الملتقى الشعري على امتداد يومين بدار الثقافة جربة حومة السوق، في لقاء فريد بين الشعراء من الجزيرة ومن خارجها ومن بلدان اخرى، من أجل اثراء التجارب والاستمتاع بالشعر، تلبية لاذواق جمهور يبحث عن فسحة من الحلم والسفر بين الكلمة مع مراوحات موسيقية، وفق كمال بنتعزايت مدير دار الثقافة.وياتي هذا الملتقى، ليثري المشهد الثقافي بجزيرة جربة خصوصا وبولاية مدنين بصفة عامة، كفسيفساء ثقافية تتنوع فيها التظاهرات بانماط فنية مختلفة من شعر ومسرح وسينما وغيرها، فاتحة المجال للابداع وتلبية كل الاذواق، وخلق جمهور قادر على الفرجة والمواكبة، حسب المندوب الجهوي للثقافة بمدنين طارق المحضاوي.وأوضح أن هذه التظاهرة كغيرها من التظاهرات الخصوصية، من شأنها أن تعزز جملة من التظاهرات التي تنتظم خارج هذه الفترة، مثل المهرجانات صيفية وشهر التراث، والتي تجعل المؤسسات الثقافية في حراك دائم وفي فعل ثقافي مستمر.وواكب هذه الدورة من "إضاءات اللوتس" شعراء من الجزيرة منهم من أثث أمسية انطلاق فعاليات التظاهرة، ومنهم من حضر متابعا بانتباه ومنصت الى تجارب شعرية جديدة، في لقاء مهم كشف شغفا كبيرا وحفز على مواصلة الكتابة، وفق تصريح للشاعرة منيرة الحاج يوسف.واعتبرت أن هذه التظاهرة، فرصة للاستمتاع بالسياحة الثقافية التي تحتاجها الجزيرة لاكتشاف جمالها الذي يلهم الشاعر من ناحية، وهي كذلك مناسبة للاستمتاع بفسحة شعرية عن واقع الألم و الدمار والمعاناة خاصة في قطاع غزة المنكوب لتمنح المستمع جرعة من الأمل تساعده على مواصلة الحياة.وتتتواصل تظاهرة "إضاءات اللوتس" يوم غد السبت، بمجموعة من القراءات الشعرية، تتخلها وصلات موسيقية وتقديم كتاب في سيرة البستاني للشاعر شمس الدين العوني، ولقاء مفتوح مع اليافعين والمواهب الشابة.