Babnet   Latest update 15:48 Tunis

قبلي : تواصل فعاليات المهرجان الوطني للشعر الغنائي في دورته السادسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692adc81b7d942.32097113_gfjeomnhlpqik.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 15:03 قراءة: 1 د, 13 ث
      
انطلقت صباح اليوم وسط مدينة دوز أشغال ورشة تلحين عدد من النصوص الشعرية الغنائية التي تنتظم ضمن فعاليات المهرجان الوطني للشعر الغنائي بدوز في دورته السادسة التي تمتد من 28 الى 30 نوفمبر الجاري في دورة مهداة لروح الشاعر بلقاسم عبد اللطيف وفق ما أكده مدير هذا المهرجان محمد بن سعيد صباح لوات.

وأوضح المصدر ذاته ان هذا المهرجان الذي يعنى بالمبدعين من شعراء وفنانين يرمي الى المساهمة في التعريف بهم وخاصة بالشبان منهم، وحثهم على مزيد الابداع مع العمل على انتاج اعمال جديدة تثري الرصيد الفني والادبي وتحافظ على الهوية التونسية.

وكان برنامج هذه الدورة انطلق يوم الجمعة بتنظيم سلسلة من العروض الفلكلورية بأحد الفضاءات الترفيهية بالمنطقة السياحية بدوز ليتم اثرها تكريم عدد من أبناء الجهة الفائزين في بعض التظاهرات الدولية على غرار الفائزين في رالي فينيكس الدولي والمسابقة الدولية للطبخ، ثم تابع الحاضرون فعاليات المسابقة الرسمية للمهرجان والتي تخللتها تقديم مداخلة حول الخصائص الفنية والبلاغية في شعر المرحوم بلقاسم عبد اللطيف بعنوان "بلقاسم عبد اللطيف من الصحراء الى العالمية " امنها الباحث جلال الشعينبي. وفي المساء احتضنت دار المسرح بدوز سهرة فنية مع عدد من أصوات المنطقة ضمن مجموعة نهاوند بقيادة الهادي لعجال

وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم السبت مع ورشة تلحين بعض النصوص الشعرية الغنائية بالتوازي مع مواصلة المسابقة في الشعر الغنائي التي تشهد هذه السنة مشاركة 19 شاعرا من اغلب ولايات الجمهورية. ثم تكون سهرة الليلة مخصصة للطرب بفضاء دار المسرح قبل أن تختتم التظاهرة يوم الأحد بذات الفضاء حيث يتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة الرسمية للمهرجان وتكريم كافة المشاركين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319423


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 29 نوفمبر 2025 | 8 جمادى الثاني 1447
دخول الشتاء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
19°-10
18°-10
20°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*