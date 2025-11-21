Babnet   Latest update 17:07 Tunis

وزير الدفاع الوطني يؤدّي زيارة إلى إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69208b9cea9363.85372523_mfeonjglihqkp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 21 Novembre 2025
      
أدّى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، أمس الخميس، زيارة إلى إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية، أين أطّلع على ظروف العمل والمهام التي تضطلع بها الإدارة في مجال التكوين الرياضي وتأمين الجاهزية البدنية للقوات المسلّحة ودورها في دعم الرياضة العسكرية وتعزيز المنتخبات الوطنية الرياضية.

وتوجه السهيلي، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، بالشكر والتقدير لكافة الإطارات والأفراد العاملين بإدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية، لما يتحلّون به من روح وطنية ومسؤولية في سبيل الارتقاء بأداء الرّياضيّين العسكريّين وحسن تأطيرهم وصقل مواهبهم وإعداد النخبة الرياضية لرفع الراية الوطنية في مختلف المحافل الرياضيّة الاقليمية والدّوليّة، داعيا إياهم إلى مزيد العمل بنفس العزيمة والتفاني في أداء الرسالة النبيلة للمؤسسة العسكرية، وإلى مواكبة التطوّرات العلمية والتكنولوجية، فضلا عن مزيد دعم حضور تونس وتعزيز دورها صلب المجلس الدولي للرياضة العسكريّة والاتحاد العربي للرياضة العسكريّة.



وتولّى تكريم ثلّة من الرياضيّين المتألّقين في البطولات العسكرية الإقليمية والدولية مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة دعمهم وتوفير الاعتمادات الماليّة الضروريّة والإطار البشري المناسب وتطوير البنية التحتيّة الرياضيّة لتحقيق أفضل النتائج الرياضيّة وحثَّ كافة الرياضيين على مواصلة بذل الجهد للنهوض بمستوى الرياضة العسكريّة ودعم اشعاع تونس والتهيؤ والاستعداد الجيد للاستحقاقات الرياضيّة القادمة.

وتفقد وزير الدفاع بالمناسبة، مختلف الفضاءات والمنشآت التابعة للإدارة وعاين ما تم إنجازه من أشغال لتجديد بنيتها الرياضية، على غرار إنشاء ملعب كرة القدم ومضمار ألعاب القوى وملعب كرة القدم السداسية وملاعب كرة الطائرة والسلة واليد والتنس وعلى ما تم توفيره من تجهيزات رياضية لفائدة الرياضيين.
كما اطلع على دور المدرسة العسكرية للرياضة في تكوين المدرّبين ومربي الرياضة لفائدة الجيوش الثلاثة والإدارات والمصالح المشتركة.

وتجوّل في أرجاء المتحف الرياضي العسكري وعاين ما يحتويه من صور وكؤوس وميداليات توثّق إنجازات الرياضيّين العسكريّين وتاريخ الرياضة العسكرية الحافل بالبطولات والتتويجات الاقليمية والقارية والدولية على مدى عقود متتالية وتبرز ما للرياضة العسكرية في تونس من حظوة لدى الهيئات الرياضيّة الدوليّة والعربيّة.


*.*.*