Babnet   Latest update 09:53 Tunis

كرنفال ويوم جهوي تحسيسي من أجل مقاومة آفة الادمان يوم 14 فيفري الجاري بمدينة المصدور من ولاية المنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698ee599d477a4.78054478_jhoelqgifmpnk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 09:47 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تنظم، المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير، بالشراكة مع اقليم الحرس الوطني بالمنستير وعدد من المؤسسات الشبابية وكافة الهياكل المتدخلة "اليوم الجهوي للتحسيس بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومقاومة آفة الادمان" بمدينة المصدور، وذلك يوم السبت 14 فيفري 2026.

ويتضمن برنامج التظاهرة تنظيم، الكرنفال التحسيسي التوعوي، الذي سينطلق من أمام دار الشباب المصدور الى مفترق المدينة الجديدة وصولا الى أمام مقرالبلدية الى جانب عرض لمسرح الشارع ونشاط قرية المواطنة.


كما يشمل دورات رياضية في عديد الاختصاصات وورشة تحسيسية توعوية فضلا عن عيادات صحية حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر ومقاومة آفة الإدمان.


ويندرج هذا الحدث في اطار المساهمة في معاضدة المجهود الوطني للوقاية من ظاهرة العنف والمخدرات وتنزيلا للاستراتيجية الوطنية للشباب أفق 2035 التي وضعتها، وزارة الشباب والرياضة، لمقاومة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323578

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
انتهاء لعزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
17:59
15:32
12:40
07:10
05:43
انتهاء لعزارة
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet21°
15° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
18°-11
13°-11
17°-11
17°-13
  • Avoirs en devises 25782,2
  • (11/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,38303 DT
  • (11/02)
  • 1 $ = 2,86604 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/02)     1322,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/02)   27394 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>