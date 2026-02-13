كرنفال ويوم جهوي تحسيسي من أجل مقاومة آفة الادمان يوم 14 فيفري الجاري بمدينة المصدور من ولاية المنستير

تنظم، المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير، بالشراكة مع اقليم الحرس الوطني بالمنستير وعدد من المؤسسات الشبابية وكافة الهياكل المتدخلة "اليوم الجهوي للتحسيس بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومقاومة آفة الادمان" بمدينة المصدور، وذلك يوم السبت 14 فيفري 2026.ويتضمن برنامج التظاهرة تنظيم، الكرنفال التحسيسي التوعوي، الذي سينطلق من أمام دار الشباب المصدور الى مفترق المدينة الجديدة وصولا الى أمام مقرالبلدية الى جانب عرض لمسرح الشارع ونشاط قرية المواطنة.كما يشمل دورات رياضية في عديد الاختصاصات وورشة تحسيسية توعوية فضلا عن عيادات صحية حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر ومقاومة آفة الإدمان.ويندرج هذا الحدث في اطار المساهمة في معاضدة المجهود الوطني للوقاية من ظاهرة العنف والمخدرات وتنزيلا للاستراتيجية الوطنية للشباب أفق 2035 التي وضعتها، وزارة الشباب والرياضة، لمقاومة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.