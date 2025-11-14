رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يؤكد ضرورة الحضور على أعلى مستوى في الفعاليات الاقتصادية الكبرى في أفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5efa1bd9a27154.35458801_hiemgqoplfnkj.jpg width=100 align=left border=0>

حوار شيراز النايلي -شدد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، في حوار أجراه بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على ضرورة دعم تواجد السفارات التونسية في البلدان الأفريقية وزيادة عددها.

.كما لفت الجزيري، إلى ضرورة الحضور على أعلى مستوى في المنتديات والفعاليات الاقتصادية الكبرى في أفريقيا وهو أمر مهم لتسهيل تعزيز دخول تونس الى الأسواق الإفريقية

و أشار من جهة أخرى، إلى القطاعات الواعدة و المطلوبة في السوق الإفريقية، قائلا، "بناء على تجربة مجلس الأعمال التونسي الأفريقي (الذي نظم أكثر من 42 مهمة في اطار البعثات الاقتصادية، إلى 40 دولة أفريقية في السنوات العشر الماضية)، هناك قطاعات واعدة يجب التركيز عليها.





وتتصدر عدة قطاعات قائمة الأولويات ، إذ تمثل فرصا استثمارية مطلوبة بشدة في السوق الافريقية كالتعليم، حيث يمكن لتونس الاستثمار بفعالية في هذا المجال من خلال إحداث جامعات و مراكز تعليم و تكوين.



كما يعد قطاع الصحة و الخدمات الطبية من الأولويات الملحة، و يمكن فتح مراكز طبية في بلدان افريقية.

وبالإضافة الى مشاريع البنية التحتية المطلوبة بصفة كبيرة، أكد الجزيري، أن هناك طلب كبير على مشاريع الحلول الطاقية و يمكن إقامة استثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

كما أبرز أهمية الصناعات التحويلية و الصناعات الغذائية و الدوائية و فرص الاستثمار في هذه القطاعات في السوق الإفريقية، لا سيما إفريقيا جنوب الصحراء.



