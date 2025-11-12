Babnet   Latest update 19:09 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 13): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914c65df32584.41057563_oqnkijgmepfhl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 18:29
      
دارت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن نتائج متوازنة بين فرق الطليعة وفرق الوسط.

النتائج


* نادي كرة اليد بقصور الساف – نادي ساقية الزيت: 28-32

* نادي كرة اليد بجمال – سبورتينغ المكنين: 32-31
* بعث بني خيار – مكارم المهدية: 27-27
* جمعية الحمامات – النجم الساحلي: 31-35
* نسر طبلبة – الترجي الرياضي: 17-32
* الملعب التونسي – النادي الإفريقي: 21-29

الترتيب بعد الجولة 13

| الترتيب | الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------- | ------------------------- | ------ | --------- |
| 1 | الترجي الرياضي | 37 | 13 |
| 2 | النادي الإفريقي | 37 | 13 |
| 3 | النجم الساحلي | 31 | 13 |
| 4 | نادي ساقية الزيت | 29 | 13 |
| 5 | بعث بني خيار | 27 | 13 |
| 6 | سبورتينغ المكنين | 26 | 13 |
| 7 | نادي كرة اليد بجمال | 26 | 13 |
| 8 | جمعية الحمامات | 23 | 13 |
| 9 | الملعب التونسي | 21 | 13 |
| 10 | مكارم المهدية | 21 | 13 |
| 11 | نادي كرة اليد بقصور الساف | 18 | 13 |
| 12 | نسر طبلبة | 15 | 13 |

وتشهد قمة الترتيب منافسة حادة بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي اللذين يتقاسمان الصدارة برصيد 37 نقطة لكل منهما، فيما يواصل النجم الساحلي ملاحقتهما في المركز الثالث بـ31 نقطة.


