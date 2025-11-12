Babnet   Latest update 19:09 Tunis

العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): جميلة بولكباش تهدي تونس الميدالية الذهبية الاولى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914bea07581e4.08408785_iemljfpqnhogk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 18:05 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اهدت جميلة بولكباش مساء اليوم الاربعاء الميدالية الذهبية الاولى لتونس ضمن النسخة السادسة لالعاب التضامن الاسلامي التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض وذلك بعد احرازها المركز الاول في سباق 400 متر سباحة حرة بتوقيت قدره 4.19.59 دق
وكان السباح التونسي ياسين بن عباس قد تحصل مساء اليوم الاربعاء على الميدالية الفضية وذلك باحرازه المركز الثاني في سباق 200 متر على الظهر بتوقيت قدره 2.01.30 دق .
وبذلك، ترتفع حصيلة تونس من الميداليات حاليا الى 6 ميداليات منها ذهبية واحدة وفضيتين و3 برونزيات.

وللتذكير، تتالف البعثة الرياضية التونسية المشاركة في الالعاب من 41 رياضيا يشاركون في 12 اختصاصا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318362


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:55
05:25
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
26°-15
27°-15
27°-17
29°-17
  • Avoirs en devises
    25099,9

  • (12/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41026 DT        1$ =2,94980 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/11)   747,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*