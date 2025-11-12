العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): جميلة بولكباش تهدي تونس الميدالية الذهبية الاولى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914bea07581e4.08408785_iemljfpqnhogk.jpg width=100 align=left border=0>

اهدت جميلة بولكباش مساء اليوم الاربعاء الميدالية الذهبية الاولى لتونس ضمن النسخة السادسة لالعاب التضامن الاسلامي التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض وذلك بعد احرازها المركز الاول في سباق 400 متر سباحة حرة بتوقيت قدره 4.19.59 دق

وكان السباح التونسي ياسين بن عباس قد تحصل مساء اليوم الاربعاء على الميدالية الفضية وذلك باحرازه المركز الثاني في سباق 200 متر على الظهر بتوقيت قدره 2.01.30 دق .

وبذلك، ترتفع حصيلة تونس من الميداليات حاليا الى 6 ميداليات منها ذهبية واحدة وفضيتين و3 برونزيات.





وللتذكير، تتالف البعثة الرياضية التونسية المشاركة في الالعاب من 41 رياضيا يشاركون في 12 اختصاصا.