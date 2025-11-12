قابس: انطلاق فعاليات الصالون الأوّل للتقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c68624fd323e6.15180905_pnmgehojfqikl.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، اليوم الأربعاء، بقصر المعارض بقابس، فعاليات الدورة الأولى لصالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية الذي تنظمه من 12 الى 15 نوفمبر الجاري شركة "آرت ايفنت" لتنظيم المعارض بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس.



ويشارك في هذا الصالون أكثر من 40عارضا من مختلف ولايات الجمهورية في مجالات فلاحية عديدة من بينها الميكنة الفلاحية، والتمور، والخضروات، والباكورات الجيوحرارية، والمشاتل، وتجهيزات الاقتصاد في مياه الري، والطاقة الشمسية ،والمنتوجات الغذاية التقليدية، والبحث العلمي الفلاحي.





ويتضمن برنامج هذا الصالون ندوات علمية وورشات متخصصة في مجالات متنوعة من بينها ندرة المياه وتقنيات تخزينها، والطاقة الشمسية في المجال الفلاحي، وإنتاج الرمان والتين والزيتون، والتمويل الفلاحي.



ويتنزل تنظيم هذا الصالون، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس الحبيب ذياب، في تصريح لصحفي "وات"، في اطار الجهود المبذولة لتطوير النشاط الفلاحي بالجهة، وللتكيف مع التغيرات المناخية، ودفع الاستثمار في هذا القطاع من خلال التعريف بآليات التمويل المتوفرة في هذا المجال.