جلسة عمل حول مشروع إحداث مركز نداء قار بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات

مثل مشروع إحداث مركز نداء قار بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محور جلسة عمل عقدها اليوم الاربعاء، فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، وذلك في إطار تطوير مختلف وسائل الأداء الاتصالي للهيئة.

وأكّد رئيس الهيئـة، أهمية مشروع إحداث مركز نداء قار، وحرص مجلس الهيئة على توفير كل ما يتطلبه من ترتيبات تنظيميـة وحاجيات لوجستية لوضع خدماته الإرشاديـة على ذمة الناخبين في أقرب وقت ممكن، بهدف الإجابة على مختلف تساؤلاتهم واستفساراتهم حول كل المسائل ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية.

وأضاف بوعسكر، في بلاغ صادر عن الهيئة، أن هذا المركز سيتيح كذلك نشر المعطيات الصحيحة والدقيقة، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات والمفاهيم الانتخابية الجديدة، للاستفادة منها بمناسبة ممارستهم لحقهم الانتخابي.





كما تم خلال جلسة العمل، استعراض الوضعية الحالية لمركز النداء المؤقت بالهيئة، وتبادل الرأي والمقترحات حول الوسائل الكفيلة بإحداث مركز نداء قار تتوفر فيه كافة المتطلبات اللوجستية والموارد البشرية المؤهلة مهنيا للاضطلاع بهذه المهمة.



تم الاتفاق في ختام الجلسة، على أن يتم مواصلة مركز النداء المؤقت مهامه، وتكليف فريق عمل لزيارة المواقع المحتملة لاحتضان مقر مركز النداء القار المزمع إحداثه، واقتراح مقر تتوفر فيه الشروط التقنية المناسبة.

كما تمت دعوة الإدارة التنفيذية، إلى توفير الموارد البشريـة لفائدة مركز النداء المؤقت، الى حين تركيز مركز النداء القار ضمن ميزانية سنة 2026.

وقد حضر جلسة العمل محمود الواعر عضو مجلس الهيئة وممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة.

