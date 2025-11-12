Babnet   Latest update 15:54 Tunis

سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691493f05135e6.79999392_pgoliqhnjekmf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 15:03 قراءة: 0 د, 35 ث
      
انطلق، مساء أمس الثلاثاء، مهرجان "نظرة ما" (un certain regard)  في دورته الثانية بالمركب الثقافي بسليانة لتختتم يوم الخميس 13 نوفمبر 2025.

واعتبر مدير مركز الفنون الركحية و الدرامية بسليانة، صالح الفالح، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، أن المهرجان يعد احتفاء بالأعمال المسرحية، بعد اختيار جملة منها والتي تتماشي مع أهدافه، لا سيما أنه يتوجه، أساسا، للشباب الطالبي وتلاميذ السنوات النهائية.



وأكد أن التظاهرة الثقافية هي دعوة غير مباشرة للمسرحيين والمخرجين للقيام بأعمال موجهة للشباب لبناء شخصيتهم والمساهمة في تربيتهم وتهذيب أنفسهم و التحسين في الذوق العام.

وأضاف الفالح أن العروض تشمل مسرحية "جرس" إخراج عاصم بن التوهامي وإنتاج المسرح الوطني ومسرحية "قرط" إخراج محمد البوسعيدي ومسرحية "الظاهرة" لأوس إبراهيم على غرار عدة مداخل موسيقية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318351


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
26°-15
27°-15
27°-17
29°-17
  • Avoirs en devises
    25137,2

  • (11/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40932 DT        1$ =2,94633 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/11)   747,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*