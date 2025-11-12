سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691493f05135e6.79999392_pgoliqhnjekmf.jpg width=100 align=left border=0>

انطلق، مساء أمس الثلاثاء، مهرجان "نظرة ما" (un certain regard) في دورته الثانية بالمركب الثقافي بسليانة لتختتم يوم الخميس 13 نوفمبر 2025.



واعتبر مدير مركز الفنون الركحية و الدرامية بسليانة، صالح الفالح، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، أن المهرجان يعد احتفاء بالأعمال المسرحية، بعد اختيار جملة منها والتي تتماشي مع أهدافه، لا سيما أنه يتوجه، أساسا، للشباب الطالبي وتلاميذ السنوات النهائية.









وأكد أن التظاهرة الثقافية هي دعوة غير مباشرة للمسرحيين والمخرجين للقيام بأعمال موجهة للشباب لبناء شخصيتهم والمساهمة في تربيتهم وتهذيب أنفسهم و التحسين في الذوق العام.



وأضاف الفالح أن العروض تشمل مسرحية "جرس" إخراج عاصم بن التوهامي وإنتاج المسرح الوطني ومسرحية "قرط" إخراج محمد البوسعيدي ومسرحية "الظاهرة" لأوس إبراهيم على غرار عدة مداخل موسيقية.