بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، التي ستُقام يوم الأربعاء 12 نوفمبر انطلاقًا من الساعة الرابعة بعد الظهر:



* قاعة قصور الساف: نادي كرة اليد بقصور الساف – نادي ساقية الزيت





* قاعة جمال: نادي كرة اليد بجمال – سبورتينغ المكنين



* قاعة بني خيار: بعث بني خيار – مكارم المهدية

* قاعة الحمامات: جمعية الحمامات – النجم الساحلي

* قاعة طبلبة: نسر طبلبة – الترجي الرياضي

