بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج الجولة الثالثة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Novembre 2025
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، التي ستُقام يوم الأربعاء 12 نوفمبر انطلاقًا من الساعة الرابعة بعد الظهر:

* قاعة قصور الساف: نادي كرة اليد بقصور الساف – نادي ساقية الزيت

* قاعة جمال: نادي كرة اليد بجمال – سبورتينغ المكنين

* قاعة بني خيار: بعث بني خيار – مكارم المهدية
* قاعة الحمامات: جمعية الحمامات – النجم الساحلي
* قاعة طبلبة: نسر طبلبة – الترجي الرياضي
* قاعة باردو: الملعب التونسي – النادي الإفريقي


الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 20 جمادى الأول 1447
