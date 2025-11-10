Babnet   Latest update 20:19 Tunis

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الامريكية الجديد لدى تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69123ae383cae4.93351036_fhgjpoienlmqk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 20:19
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، سفير للولايات المتحدة الامريكية الجديد لدى تونس "بيل بزّي" الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده.
وتمّ التأكيد خلال اللقاء، على العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مزيد تدعيمها وتنويع التعاون الثنائي القائم بينهما في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية والأكاديمية والعلمية والتكنولوجية، وفي قطاعي السياحة والنقل، خدمة لمصالح الشعبين التونسي والأمريكي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.



من جانبه، عبّر السفير الأمريكي عن اعتزازه بتولّي مهامه في تونس، مشيدًا بعمق العلاقات التونسية الأمريكية، ومؤكدًا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، واستعداده للإسهام في تعزيز فرص الشراكة والفرص الواعدة بالنسبة الى الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.


الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 19 جمادى الأول 1447
