وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الامريكية الجديد لدى تونس

وتمّ التأكيد خلال اللقاء، على العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مزيد تدعيمها وتنويع التعاون الثنائي القائم بينهما في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية والأكاديمية والعلمية والتكنولوجية، وفي قطاعي السياحة والنقل، خدمة لمصالح الشعبين التونسي والأمريكي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

من جانبه، عبّر السفير الأمريكي عن اعتزازه بتولّي مهامه في تونس، مشيدًا بعمق العلاقات التونسية الأمريكية، ومؤكدًا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، واستعداده للإسهام في تعزيز فرص الشراكة والفرص الواعدة بالنسبة الى الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.