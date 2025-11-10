Babnet   Latest update 22:09 Tunis

قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر

تحت شعار "سلوك سليم شاب متزن " ينظم المركب النموذجي للشباب بقابس، من 14 الى 16 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع جمعية "عيش الفن" ومنصة بصمة، الدورة الأولى لأيام صناعة المحتوى الرقمي، على ان تتوج في يومها الاخير بالاعلان عن نتائج المسابقة الخاصة بصناعة المحتوى الرقمي.
ويتضمن برنامج اليوم الأول لهذه التظاهرة الشبابية مداخلة حول صناعة المحتوى وورشة في التربية على وسائل الاعلام وورشة في كتابة السيناريو، في حين يهتم اليوم الثاني بكتابة محتوى الفيديوهات وورشة في التحكم في الصوت والوقوف أمام الكاميرا وورشة في التصوير بالهاتف وأخرى رابعة في المونتاج بالهاتف.
وستتواصل في اليوم الثالث ورشة المونتاج بالهاتف، كما سيتم تنظيم لقاء حواري مع صناع المحتوى، لتختتم التظاهرة بعرض الأعمال المنجزة، واعلان نتائج المسابقة.





