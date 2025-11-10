Babnet   Latest update 17:09 Tunis

السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691208e5166848.31198454_fphlonkqiemgj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 16:44 قراءة: 1 د, 58 ث
      
نشرت السفارة الأمريكية في تونس بلاغًا أعلنت فيه عن وصول السفير الجديد بيل بازي إلى تونس، حيث بدأ رسميًا مهامه الدبلوماسية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وجاء في تدوينة السفارة على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "مرحبًا بك في تونس! وصل السفير بيل بازي إلى السفارة اليوم لبدء عمله في تعزيز العلاقات بين البلدين."



وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق في أكتوبر 2025 على تعيين بيل بازي سفيرًا لدى تونس، ضمن حزمة الترشيحات الدبلوماسية التي قدّمها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.


وكان بيل بزّي أدّى اليمين الدستورية سفيرًا للولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس في شهر أكتوبر 2025، ليبدأ بذلك رسميًا مهامه الدبلوماسية في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

مسيرة مهنية وعسكرية متميّزة

قبل التحاقه بالسلك الدبلوماسي، شغل السفير بزّي منصب عمدة مدينة ديربورن هايتس بولاية ميشيغان، بعد انتخابه سنة 2021. كما تولّى سابقًا خطة رئيس مؤقت لمجلس المدينة، إلى جانب خدمة دامت 21 عامًا في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، حيث تقلّد خلالها مناصب قيادية وتولّى مهامّ ميدانية ودبلوماسية معقّدة.

وأشرف بزّي خلال خدمته العسكرية على برامج إنسانية ومبادرات لمكافحة الإرهاب وتعزيز الحكم الديمقراطي، فضلاً عن المساهمة في مشاريع إعادة بناء البنية التحتية في مناطق مختلفة من العالم.

وقد نال خلال مسيرته العسكرية أوسمة رفيعة، من بينها وسام الخدمة المتميّزة للدفاع، ووسام الثناء للجيوش المشتركة، ووسام الحملة العالمية على الإرهاب، تقديرًا لجهوده ومساهماته.

خبرة في كبرى الشركات الأمريكية

بعد مسيرته العسكرية، عمل السفير بزّي في شركتين من أكبر الشركات المدرجة ضمن قائمة “فورتشن 500”، هما بوينغ وفورد موتور.
في شركة بوينغ، شغل منصب مدير للجودة ومدقّق رئيسي، بينما عمل في فورد كـمهندس تطوير منتجات، حيث ساهم في تعزيز السلامة العامة والإنتاجية الاقتصادية عبر تطبيق أنظمة تدقيق صارمة ومبادرات للامتثال التنظيمي.

تكوين أكاديمي

يحمل بيل بزّي شهادة ماجستير في علوم الطيران وبكالوريوس في العلوم، وهو ما يجسّد خلفية علمية وتقنية تدعم خبرته الواسعة في مجالات القيادة والإدارة والدبلوماسية.


تهنئة سلفه جوي هود

يُذكر أن السفير الأمريكي السابق جوي هود كان قد نشر في 12 مارس 2025 رسالة هنّأ فيها بيل بازي على ترشيحه لهذا المنصب، مؤكّدًا أنّ:
“تونس بلد ذو تاريخ عريق، وتقاليد راسخة، وضيافة مميزة، وأنا على يقين من أن قيادة وخبرة عمدة ديربورن بيل بازي ستسهم في تعزيز العلاقة الدبلوماسية الممتدة لـ 227 عامًا بين بلدينا.”

وختم هود رسالته بالتعبير عن تطلّعه إلى استقبال بازي قريبًا في تونس، وهو ما تحقق رسميًا مع وصوله اليوم لتسلّم مهامه في العاصمة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318231


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 19 جمادى الأول 1447
عيد الشجرة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:16
14:53
12:10
06:52
05:23
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-16
22°-14
24°-14
25°-15
27°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   694,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*