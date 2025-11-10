السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس

نشرت السفارة الأمريكية في تونس بلاغًا أعلنت فيه عن وصول السفير الجديد بيل بازي إلى تونس، حيث بدأ رسميًا مهامه الدبلوماسية لتعزيز العلاقات بين البلدين.



وجاء في تدوينة السفارة على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "مرحبًا بك في تونس! وصل السفير بيل بازي إلى السفارة اليوم لبدء عمله في تعزيز العلاقات بين البلدين."



مسيرة مهنية وعسكرية متميّزة



خبرة في كبرى الشركات الأمريكية



تكوين أكاديمي



تهنئة سلفه جوي هود



“تونس بلد ذو تاريخ عريق، وتقاليد راسخة، وضيافة مميزة، وأنا على يقين من أن قيادة وخبرة عمدة ديربورن بيل بازي ستسهم في تعزيز العلاقة الدبلوماسية الممتدة لـ 227 عامًا بين بلدينا.”

وكانقد صادق فيعلى تعيين بيل بازي سفيرًا لدى تونس، ضمن حزمة الترشيحات الدبلوماسية التي قدّمها الرئيس الأمريكيوكانأدّى اليمين الدستورية سفيرًا للولايات المتحدة الأمريكية لدىفي شهر، ليبدأ بذلك رسميًا مهامه الدبلوماسية في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.قبل التحاقه بالسلك الدبلوماسي، شغل السفير بزّي منصببولاية، بعد انتخابه سنة. كما تولّى سابقًا خطة، إلى جانب خدمة دامت، حيث تقلّد خلالها مناصب قيادية وتولّى مهامّ ميدانية ودبلوماسية معقّدة.وأشرف بزّي خلال خدمته العسكرية على، فضلاً عن المساهمة في مشاريعفي مناطق مختلفة من العالم.وقد نال خلال مسيرته العسكرية، من بينها، و، و، تقديرًا لجهوده ومساهماته.بعد مسيرته العسكرية، عمل السفير بزّي في شركتين من، همافي شركة بوينغ، شغل منصب، بينما عمل في فورد كـ، حيث ساهم فيعبر تطبيق أنظمة تدقيق صارمة ومبادرات للامتثال التنظيمي.يحمل بيل بزّي، وهو ما يجسّد خلفية علمية وتقنية تدعم خبرته الواسعة في مجالات القيادة والإدارة والدبلوماسية.يُذكر أن السفير الأمريكي السابقكان قد نشر فيرسالة هنّأ فيها بيل بازي على ترشيحه لهذا المنصب، مؤكّدًا أنّ:وختم هود رسالته بالتعبير عن تطلّعه إلى استقبال بازي قريبًا في تونس، وهو ما تحقق رسميًا مع وصوله اليوم لتسلّم مهامه في العاصمة.