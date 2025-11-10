السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس
نشرت السفارة الأمريكية في تونس بلاغًا أعلنت فيه عن وصول السفير الجديد بيل بازي إلى تونس، حيث بدأ رسميًا مهامه الدبلوماسية لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وجاء في تدوينة السفارة على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "مرحبًا بك في تونس! وصل السفير بيل بازي إلى السفارة اليوم لبدء عمله في تعزيز العلاقات بين البلدين."
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق في أكتوبر 2025 على تعيين بيل بازي سفيرًا لدى تونس، ضمن حزمة الترشيحات الدبلوماسية التي قدّمها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وكان بيل بزّي أدّى اليمين الدستورية سفيرًا للولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس في شهر أكتوبر 2025، ليبدأ بذلك رسميًا مهامه الدبلوماسية في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
مسيرة مهنية وعسكرية متميّزةقبل التحاقه بالسلك الدبلوماسي، شغل السفير بزّي منصب عمدة مدينة ديربورن هايتس بولاية ميشيغان، بعد انتخابه سنة 2021. كما تولّى سابقًا خطة رئيس مؤقت لمجلس المدينة، إلى جانب خدمة دامت 21 عامًا في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، حيث تقلّد خلالها مناصب قيادية وتولّى مهامّ ميدانية ودبلوماسية معقّدة.
وأشرف بزّي خلال خدمته العسكرية على برامج إنسانية ومبادرات لمكافحة الإرهاب وتعزيز الحكم الديمقراطي، فضلاً عن المساهمة في مشاريع إعادة بناء البنية التحتية في مناطق مختلفة من العالم.
وقد نال خلال مسيرته العسكرية أوسمة رفيعة، من بينها وسام الخدمة المتميّزة للدفاع، ووسام الثناء للجيوش المشتركة، ووسام الحملة العالمية على الإرهاب، تقديرًا لجهوده ومساهماته.
خبرة في كبرى الشركات الأمريكيةبعد مسيرته العسكرية، عمل السفير بزّي في شركتين من أكبر الشركات المدرجة ضمن قائمة “فورتشن 500”، هما بوينغ وفورد موتور.
في شركة بوينغ، شغل منصب مدير للجودة ومدقّق رئيسي، بينما عمل في فورد كـمهندس تطوير منتجات، حيث ساهم في تعزيز السلامة العامة والإنتاجية الاقتصادية عبر تطبيق أنظمة تدقيق صارمة ومبادرات للامتثال التنظيمي.
تكوين أكاديمييحمل بيل بزّي شهادة ماجستير في علوم الطيران وبكالوريوس في العلوم، وهو ما يجسّد خلفية علمية وتقنية تدعم خبرته الواسعة في مجالات القيادة والإدارة والدبلوماسية.
تهنئة سلفه جوي هوديُذكر أن السفير الأمريكي السابق جوي هود كان قد نشر في 12 مارس 2025 رسالة هنّأ فيها بيل بازي على ترشيحه لهذا المنصب، مؤكّدًا أنّ:
“تونس بلد ذو تاريخ عريق، وتقاليد راسخة، وضيافة مميزة، وأنا على يقين من أن قيادة وخبرة عمدة ديربورن بيل بازي ستسهم في تعزيز العلاقة الدبلوماسية الممتدة لـ 227 عامًا بين بلدينا.”
وختم هود رسالته بالتعبير عن تطلّعه إلى استقبال بازي قريبًا في تونس، وهو ما تحقق رسميًا مع وصوله اليوم لتسلّم مهامه في العاصمة.
