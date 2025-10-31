Babnet   Latest update 19:22 Tunis

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة (سيدات): النادي الإفريقي يفوز على نادي سلوى الصباح الكويتي بثلاثة أشواط نظيفة

Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 18:25
      
فاز النادي الإفريقي التونسي على نادي سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 3-0 (تفاصيل الأشواط: 25-12، 25-13، 25-19) اليوم الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من منافسات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للسيدات، المتواصلة بقصر الرياضة بالمنزه.

وفي وقت سابق من اليوم، تغلب نادي فتيات العيون الكويتي على نادي الرواد السوري بنتيجة 3-0 لحساب الجولة ذاتها.



نتائج المباريات السابقة

الجمعة 31 أكتوبر 2025

* فتيات العيون (الكويت) × نادي الرواد (سوريا): 3-0
* النادي الإفريقي (تونس) × نادي سلوى الصباح (الكويت): 3-0
* نادي قرطاج (تونس) × الترجي الرياضي (تونس): س 18

الخميس 30 أكتوبر 2025

* ناصرية بجاية (الجزائر) × نادي سلوى الصباح (الكويت): 3-0
* نادي الرواد (سوريا) × النادي الإفريقي (تونس): 0-3
* الترجي الرياضي (تونس) × فتيات العيون (الكويت): 3-0
* النادي النسائي بقرطاج: معفى

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

* ناصرية بجاية (الجزائر) × نادي الرواد (سوريا): 3-0
* الترجي الرياضي (تونس) × نادي سلوى الصباح (الكويت): 3-0
* النادي النسائي بقرطاج (تونس) × فتيات العيون (الكويت): 3-0
* النادي الإفريقي: معفى

الاثنين 27 أكتوبر 2025

* فتيات العيون (الكويت) × النادي الإفريقي (تونس): 0-3
* ناصرية بجاية (الجزائر) × الترجي الرياضي (تونس): 3-2
* نادي قرطاج (تونس) × نادي سلوى الصباح (الكويت): 3-0
* نادي الرواد (سوريا): معفى

الأحد 26 أكتوبر 2025

* ناصرية بجاية (الجزائر) × النادي الإفريقي (تونس): 3-1
* نادي سلوى الصباح (الكويت) × فتيات العيون (الكويت): 3-1
* نادي الرواد (سوريا) × نادي قرطاج (تونس): 0-3
* الترجي الرياضي (تونس): معفى

الترتيب المؤقت

| الفريق | النقاط | المقابلات |
| ---------------------------- | ------ | --------- |
| ناصرية بجاية (الجزائر) | 10 | 4 |
| النادي النسائي بقرطاج (تونس) | 9 | 3 |
| النادي الإفريقي (تونس) | 9 | 4 |
| الترجي الرياضي (تونس) | 8 | 3 |
| نادي سلوى الصباح (الكويت) | 3 | 5 |
| فتيات العيون (الكويت) | 3 | 5 |
| نادي الرواد (سوريا) | 0 | 4 |

البرنامج القادم

السبت 1 نوفمبر 2025

* س14: ناصرية بجاية (الجزائر) × فتيات العيون (الكويت)
* س16: نادي الرواد (سوريا) × الترجي الرياضي (تونس)
* س18: النادي الإفريقي (تونس) × نادي قرطاج (تونس)

الأحد 2 نوفمبر 2025

* س14: نادي سلوى الصباح (الكويت) × نادي الرواد (سوريا)
* س16: النادي الإفريقي (تونس) × الترجي الرياضي (تونس)
* س18: ناصرية بجاية (الجزائر) × نادي قرطاج (تونس)


