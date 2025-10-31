Babnet   Latest update 16:07 Tunis

وزير التشغيل: 230 شركة أهلية محدثة حتى الآن 60 منها دخلت طور النشاط الفعلي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 14:58
      
بلغ العدد الجملي للشركات الأهلية المحدثة حتى الآن 230 شركة دخلت 60 شركة منها طور النشاط الفعلي، وفق ما أعلن عنه وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد اليوم خلال جلسة مشتركة بالبرلمان بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياض بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم.
 
وبلغ عدد المشاركين في هذه الشركات المحدثة 15 ألف مشارك بينهم 2400 حامل شهادة عليا و174 شخصا من ذوي الإعاقة، فيما بلغ عدد مواطن الشغل المحدثة 380 موطن شغل، وفق الإحصائيات التي قدمها وزير التشغيل.

 

واستقطبت ولاية باجة أكبر عدد من الشركات الأهلية تليها سيدي بوزيد وقفصة وصفاقس والقيروان وزغوان وسليانة ومدنين والقصرين ونابل وقبلي، فتوزر وجندوبة والمهدية تطاوين والمنستير والكاف وبنزرت ومنوبة وسوسة وبن عروس وقابس وتونس، بينما لم يتم إنشاء اي شركة في ولاية اريانة.
 
وبلغ عدد الشركات الاهلية التي تحصلت على إشعارات بالتمويل في سنة 2025 نحو 88 شركة بقيمة جملية تبلغ 29.46 مليون دينار، وفق الوزير.
 
وكشف وزير التشغيل عن توجه الوزارة في سنة 2026 إلى حوكمة مشروع الشركات الاهلية جهويا ومركزيا ودعم إحداث 400 شركة أهلية وتعزيز قدرتها على توفير مواطن الشغل وإعداد دليل خاص بمرافقة المبادرات الجماعية وتكوين مرافقين مختصين في المبادرات الجماعية وتنفيذ الخطة الاتصالية الخاصة بالشركات الاهلية أو تحسين المناخ الاستثماري في المشاريع الجماعية الاهلية عبر مراجعة وتنقيح عدد من النصوص التشريعية.


الجمعة 31 أوكتوبر 2025 | 9 جمادى الأول 1447
