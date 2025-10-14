إنفانتينو: الفيفا ستساعد غزة في استعادة البنية الأساسية لكرة القدم

تعهد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بدعم بناء البنية الأساسية للعبة في غزة كجزء من جهود إعادة الإعمار الأوسع نطاقا بعد الحرب وذلك عقب قمة السلام التي عُقدت أمس الاثنين في مصر.



وكان إنفانتينو بين أكثر من 20 من زعماء العالم الذين حضروا القمة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.



وقال إنفانتينو بعد توقيع وثيقة تحدد خطط الاستقرار الإقليمي وإعادة الإعمار "إنه أمر مهم حقا بالنسبة للفيفا أن تكون هنا لدعم ومساعدة وضمان نجاح وتنفيذ عملية السلام هذه".وقال رئيس الفيفا إن منظمته ستساعد في إعادة كرة القدم إلى غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى بما في ذلك إعادة بناء المرافق التي دُمّرت، وإطلاق صندوق لدعم الملاعب الجديدة وبرامج الشباب."وأضاف "يجب أن يتمثّل دور كرة القدم في الدعم والوحدة وإعطاء الأمل، سنساعد في إعادة بناء جميع مرافق كرة القدم في غزة وإعادة اللعبة إلى طبيعتها بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني، بالاضافة الى توفير الفرص للأطفال من خلال اللعبة".وأضاف إنفانتينو أن الفيفا ستساهم في توفير ملاعب صغيرة و"ملاعب الفيفا" ودعوة شركاء آخرين للانضمام إلى هذا الجهد، قائلا "كرة القدم تمنح الأمل للأطفال وهذا مهم للغاية".