الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تتوقع استئناف تزويد الأحياء المتبقية من مدينة باجة بالمياه بداية من الواحدة من صباح يوم غد السبت

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 21:24
      
أفادت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، انه من المتوقع،استئناف توزيع مياه الشرب بنهج شارع فرنسا وحي السكر والحي الاداري بمدينة باجة، بداية من الساعة الواحدة من صباح يوم غد السبت.
وأشارت الشركة، في بلاغ لها، ان مصالحها على مستوى إقليم باجة تعمل على إتمام إصلاح العطب الذي تم تسجيله ، اليوم الجمعة، على مستوى قناة التوزيع الرئيسية قطر 400 مم بمدينة باجة.


