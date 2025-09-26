Babnet   Latest update 23:05 Tunis

النصر يهزم حامل لقب بطل الدوري السعودي في عقر داره

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d7078603f9a8.03077208_gkqfhmjnlpoei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 22:34
      
حقق نادي النصر فوزا ثمينا ومستحقا على مضيفه اتحاد جدة (2-0) في الكلاسيكو الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الرابعة لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ووقع على ثنائية الفريق الضيف "العالمي" كل من المهاجمين السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين (9، 35) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.



وحقق نادي النصر بذلك انتصاره الرابع على التوالي في الموسم الجديد، وانفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

في المقابل تجرع نادي اتحاد جدة حامل اللقب، مرارة الهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط ويشغل مركز الوصافة على سلم الترتيب حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.


