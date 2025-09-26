النصر يهزم حامل لقب بطل الدوري السعودي في عقر داره

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d7078603f9a8.03077208_gkqfhmjnlpoei.jpg width=100 align=left border=0>

حقق نادي النصر فوزا ثمينا ومستحقا على مضيفه اتحاد جدة (2-0) في الكلاسيكو الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الرابعة لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.



ووقع على ثنائية الفريق الضيف "العالمي" كل من المهاجمين السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين (9، 35) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

