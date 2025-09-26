النصر يهزم حامل لقب بطل الدوري السعودي في عقر داره
حقق نادي النصر فوزا ثمينا ومستحقا على مضيفه اتحاد جدة (2-0) في الكلاسيكو الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الرابعة لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
ووقع على ثنائية الفريق الضيف "العالمي" كل من المهاجمين السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين (9، 35) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
ووقع على ثنائية الفريق الضيف "العالمي" كل من المهاجمين السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين (9، 35) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
مختصر المباراة —— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 26, 2025
النصر ينتصر على الاتحاد بهدفين نظيفة في قمة الجولة الرابعة من #دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/nJGuXCKFju
وحقق نادي النصر بذلك انتصاره الرابع على التوالي في الموسم الجديد، وانفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.
في المقابل تجرع نادي اتحاد جدة حامل اللقب، مرارة الهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط ويشغل مركز الوصافة على سلم الترتيب حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315548