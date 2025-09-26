Babnet   Latest update 19:14 Tunis

وزير الصحة يتباحث مع عدد من الخبراء والمختصين لبعث مركز للتكوين في البيوتكنولوجيا بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d6d83630fab1.90073269_mfpgnlqhekjoi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 19:14
      
تباحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة، مع عدد من الباحثين والخبراء الوطنيين المختصين في مجالات البيوتكنولوجيا وصناعة اللقاحات والتكوين والبحث العلمي حول سبل إحداث مركز وطني للتكوين في البيوتكنولوجيا.
 
وأكّد وزير الصحة، بالمناسبة، أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتكوين في البيوتكنولوجيا وضرورة التسريع في الإجراءات لإطلاق هذا المشروع الطموح، مشيرا إلى دعم الوزارة لتأهيل الكفاءات التونسية في التكنولوجيا الحيوية الحديثة.

 

وتأتي هذه المباحثات في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تثمين الكفاءات العلمية الوطنية وتعزيز ريادة تونس في هذا المجال الحيوي ودعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الصحة.  


