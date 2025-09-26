وزير الصحة يتباحث مع عدد من الخبراء والمختصين لبعث مركز للتكوين في البيوتكنولوجيا بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d6d83630fab1.90073269_mfpgnlqhekjoi.jpg width=100 align=left border=0>

تباحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة، مع عدد من الباحثين والخبراء الوطنيين المختصين في مجالات البيوتكنولوجيا وصناعة اللقاحات والتكوين والبحث العلمي حول سبل إحداث مركز وطني للتكوين في البيوتكنولوجيا.



وأكّد وزير الصحة، بالمناسبة، أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتكوين في البيوتكنولوجيا وضرورة التسريع في الإجراءات لإطلاق هذا المشروع الطموح، مشيرا إلى دعم الوزارة لتأهيل الكفاءات التونسية في التكنولوجيا الحيوية الحديثة.

