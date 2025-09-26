توننداكس يقفل معاملات الجمعة على ارتفاع بنسبة 05ر0 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>

اقفلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات اخر حصة في الاسبوع في المنطقة الخضراء اذ سجل مؤشرها المرجعي توننداكس ارتفاعا بنسبة 05ر0 بالمائة في حدود النقطة 07ر12417 وسط حجم تداول متواضع ب1ر4 مليون دينار، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

وبخصوص اداء الاسهم، تصدر بي هاش للايجار المالي قائمة الارتفاعات بنسبة 5ر4 بالمائة ليصل سعر السهم الى 180ر4 دينار متبوعا بسهم الشركة التونسية للبلور ب6ر2 بالمائة (100ر14 دينار) محققا حجم تداول ب240 الف دينار.

في المقابل انخفض سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بنسبة 9ر2 بالمائة (220ر19 دينار) وخسر سهم تلنات نسبة 2ر1 بالمائة وبسعر تداول بلغ 710ر6 دينار محققا حجم تداول ضعيف ب43 الف دينار.





وتضمنت المنطقة الحمراء ايضا سهم البنك الوطني الفلاحي بانخفاض بنسبة 9ر0 بالمائة بسعر تداول بلغ 11 دينار.