بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد : الإفريقي يحسم الكلاسيكو أمام الترجي 23-22

حسم النادي الإفريقي قمة الجولة السابعة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، بفوزه مساء الجمعة على الترجي الرياضي بنتيجة 23-22 في اللقاء الذي جمعهما بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.



نتيجة المباراة

