بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد : الإفريقي يحسم الكلاسيكو أمام الترجي 23-22

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d6d1f3247ac9.15970604_kiojpenmgflqh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 18:46
      
حسم النادي الإفريقي قمة الجولة السابعة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، بفوزه مساء الجمعة على الترجي الرياضي بنتيجة 23-22 في اللقاء الذي جمعهما بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.

نتيجة المباراة


* النادي الإفريقي – الترجي الرياضي: 23-22


الترتيب بعد مباراة الجمعة

1. النادي الإفريقي – 18 ن (من 6 مباريات)
2. الترجي الرياضي – 16 ن (من 6 مباريات)
3. النجم الساحلي – 15 ن (6 مباريات)
4. نادي ساقية الزيت – 15 ن (6 مباريات)
5. سبورتينغ المكنين – 13 ن (6 مباريات)
6. بعث بني خيار – 13 ن (6 مباريات)
7. مكارم المهدية – 12 ن (6 مباريات)
8. الملعب التونسي – 10 ن (6 مباريات)
9. نادي قصور الساف – 8 ن (5 مباريات)
10. نادي كرة اليد بجمال – 7 ن (5 مباريات)
11. جمعية الحمامات – 7 ن (6 مباريات)
12. نسر طبلبة – 6 ن (6 مباريات)

بقية مباريات الجولة السابعة (السبت 27 سبتمبر 2025)

* سبورتينغ المكنين – نادي ساقية الزيت (قاعة المكنين – س 16)
* مكارم المهدية – النجم الساحلي (قاعة خواجة – س 17)
* جمعية الحمامات – بعث بني خيار (قاعة الحمامات – س 18)
* نسر طبلبة – الملعب التونسي (قاعة طبلبة – س 17)
* نادي كرة اليد بجمال – نادي قصور الساف (قاعة جمال – س 17)


