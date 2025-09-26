القصرين: خيمة بيطرية وحملة تحسيسية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب
نظّمت دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، بالشراكة مع بلدية القصرين، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب، اليوم الجمعة بساحة البلدية، خيمة بيطرية ويومًا تحسيسيًا توعويًا لتلقيح الكلاب والقطط المملوكة ضد هذا المرض، تحت شعار: "حيواني مسؤوليتي.. لازمني نلقحو".
وأوضح رئيس الدائرة، لطفي الصياحي، في تصريح لـصحفية "وات"، أن هذه المبادرة تندرج في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، التي انطلقت يوم 1 سبتمبر الجاري وتتواصل إلى نهاية أكتوبر، مع إمكانية تمديدها حتى نوفمبر المقبل، بهدف بلوغ نسبة تغطية لا تقل عن 80 بالمائة من عدد الكلاب والقطط المملوكة بالجهة.
وأشار الصياحي إلى أنّ الجهود متواصلة على مدار السنة، حيث تم منذ بداية جانفي إلى منتصف أوت المنقضي تلقيح أكثر من 14 ألفًا و600 كلب وقط، من بينها 5 آلاف حيوان بالولاية خلال الأسابيع الأولى للحملة الحالية، وأضاف أن هذه الجهود تُعزّز عبر مراكز قارة للتلقيح بالدوائر الفرعية وخلايا الإرشاد الفلاحي بالمعتمديات، إلى جانب فرق متنقلة وفق رزنامة مضبوطة.
وبيّن المتحدث أنّ الحملة تشمل أيضًا أنشطة تحسيسية داخل المؤسسات التربوية وخيمات متنقلة بالمعتمديات، على غرار خيمة ستُنظم الأحد القادم بحي النور بالقصرين المدينة .
ولفت إلى أنّ الهدف الأساسي هو تقليص بؤر داء الكلب بصفة ملموسة، مبرزًا أنّ ولاية القصرين سجلت هذه السنة 40 حالة إصابة حيوانية مقابل 67 حالة العام الماضي، مع التأكيد على عدم تسجيل أي إصابة بشرية على المستوى الوطني منذ بداية السنة، باستثناء حالة واحدة بولاية نابل.
من جهتهم، شدد عدد من مالكي الكلاب والقطط الذين توافدوا على الخيمة البيطرية، في تصريحات متطابقة لـصحفية "وات"، على أهمية التلقيح في حماية حيواناتهم وأفراد أسرهم من الأمراض المعدية، معتبرين أن هذه الحيوانات جزء من عائلاتهم، وداعين بقية المواطنين إلى الإقبال على مراكز وخيمات التلقيح.
يُذكر أنّ داء الكلب يُعدّ مرضًا فيروسيًا قاتلًا يصيب الحيوانات والإنسان على حدّ سواء، غير أنّه قابل للوقاية من خلال تلقيح الكلاب والقطط المنزلية بصفة منتظمة.
ويؤكّد الأطباء البياطرة أنّه في حال تعرّض أي شخص إلى عضة أو خدش من حيوان يُشتبه في إصابته بداء الكلب، يتعيّن غسل مكان الإصابة جيّدًا بالماء والصابون لمدّة لا تقل عن 15 دقيقة، ثمّ التوجّه في أسرع وقت ممكن إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى لتلقّي التلقيح الوقائي المناسب، كما يشدّد المختصّون على أنّ التدخّل السريع يقلّل بشكل كبير من احتمالات الإصابة بالمرض ويحمي حياة المصاب.
