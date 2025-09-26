القصرين: خيمة بيطرية وحملة تحسيسية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e0a806ec0104.01630818_nqkjofgelimph.jpg width=100 align=left border=0>

نظّمت دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، بالشراكة مع بلدية القصرين، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب، اليوم الجمعة بساحة البلدية، خيمة بيطرية ويومًا تحسيسيًا توعويًا لتلقيح الكلاب والقطط المملوكة ضد هذا المرض، تحت شعار: "حيواني مسؤوليتي.. لازمني نلقحو".

وأوضح رئيس الدائرة، لطفي الصياحي، في تصريح لـصحفية "وات"، أن هذه المبادرة تندرج في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، التي انطلقت يوم 1 سبتمبر الجاري وتتواصل إلى نهاية أكتوبر، مع إمكانية تمديدها حتى نوفمبر المقبل، بهدف بلوغ نسبة تغطية لا تقل عن 80 بالمائة من عدد الكلاب والقطط المملوكة بالجهة.

وأشار الصياحي إلى أنّ الجهود متواصلة على مدار السنة، حيث تم منذ بداية جانفي إلى منتصف أوت المنقضي تلقيح أكثر من 14 ألفًا و600 كلب وقط، من بينها 5 آلاف حيوان بالولاية خلال الأسابيع الأولى للحملة الحالية، وأضاف أن هذه الجهود تُعزّز عبر مراكز قارة للتلقيح بالدوائر الفرعية وخلايا الإرشاد الفلاحي بالمعتمديات، إلى جانب فرق متنقلة وفق رزنامة مضبوطة.

