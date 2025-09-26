Babnet   Latest update 18:09 Tunis

إدماج 15 مستشفى جهويا في منظومة التصوير الطبي عن بعد و16 مستشفى جهويا في منظومة العيادات المختصة عن بعد

Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 17:09
      
تقرّر خلال الندوة الدورية الثانية للمديرين الجهويين للصحة، التي انعقدت بمدينة طبرقة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري، إدماج 15 مستشفى جهويا في منظومة التصوير الطبي عن بعد و16 مستشفى جهويا في منظومة العيادات المختصة عن بعد.
 
وقد تطرقت أشغال الندوة الدورية الثانية للمديرين الجهويين للصحة، المنتظمة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، إلى عدة مواضيع أبرزها الشراءات العمومية بإشراف خبراء من أمانة المصاريف العمومية، والوضع الوبائي الوطني والعالمي، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الصحة.

 

كما تمّ على هامش هذه الندوة تقديم منصة اليقظة الوبائية "EPISURVEILLE" إضافة إلى تقديم عرض مشروع المستشفى الرقمي ودور الإدارات الجهوية في إنجاحه.


