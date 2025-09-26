إدماج 15 مستشفى جهويا في منظومة التصوير الطبي عن بعد و16 مستشفى جهويا في منظومة العيادات المختصة عن بعد

تقرّر خلال الندوة الدورية الثانية للمديرين الجهويين للصحة، التي انعقدت بمدينة طبرقة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري، إدماج 15 مستشفى جهويا في منظومة التصوير الطبي عن بعد و16 مستشفى جهويا في منظومة العيادات المختصة عن بعد.



وقد تطرقت أشغال الندوة الدورية الثانية للمديرين الجهويين للصحة، المنتظمة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، إلى عدة مواضيع أبرزها الشراءات العمومية بإشراف خبراء من أمانة المصاريف العمومية، والوضع الوبائي الوطني والعالمي، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الصحة.

