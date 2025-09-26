بن رجب: منتدى "استثمر في افريقيا" يهدف إلى حث الايطاليين على مزيد الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة ذات القيمة المضافة العالية

قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" اصلان بن رجب، إن المنتدى الاقتصادي "استثمر في افريقيا" في دورته الأولى يهدف إلى حث المستثمرين الإيطاليين على مزيد الاستثمار في مختلف القطاعات وخاصة تلك ذات القيمة المضافة العالية.



وأوضح في تصريح لــ (وات) أن الملتقى، الذي انتظم اليوم الجمعة ، يجمع 50 فاعلا اقتصاديا تونسيا باكثر من 30 فاعل اقتصادي ايطالي قصد تشبيك العلاقات بين الدولتين ومحاولة خلق فرص استثمار جديدة في تونس وجعلها قاعدة خلفية للاستثمار في افريقيا وليس مجرد محطة.



وأضاف أن إيطاليا، تعد من الشركاء الأساسيين والتقليديين لتونس وأول الشركاء من حيث المبادلات التجارية والاستثمار، فضلا عن تحقيق ميزان تجاري متوازن مع ايطاليا نتيجة بفضل ثقافة الاستثمار في تونس التتي تتوفر على كفاءات في مختلف المجالات الاقتصادية وخاصة الشبان من خريجي الجامعات التونسية.من جهته اشار رئيس دلتا سنتر ساندرو فراتيني الى ان المنتدى سيتوجه بعد هذه الدورة الأولى نحو مصر والسنغال والمغرب وليبيا وموريطانيا.وشدد فراتيني على حرص إيطاليا على مزيد تعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات ، نظرا للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين فضلا عن القرب الجغرافي.بدورها أوضحت الكاتبة العامة للغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة دينيز سالوستري، أن تونس تمثل بالنسبة إلى إيطاليا بوابة افريقيا مشيرة إلى أن مشاركة المؤسسات الإيطالية في هذا المنتدى، الذي ستشهد عقد قرابة 250 لقاء ثنائيا، ترمي إلى استشراف دور تونس كموقع للإنتاج والى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية عبر البحث عن مزودين في عدة مجالات كالنسيج والطاقة ومواد البناء وغيرها.وبين المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب، أن الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، سجلت عودة قوية للاستثمارات الإيطالية لافتا الى اهتمام الشركات الإيطالية المنتصبة بتونس المتزايد باعادة تصدير سلعها وخدماتها نحو أوروبا عامة وإيطاليا خاصة، مع الانفتاح على افريقيا عبر تونس وهو مايعكس توفر بيئة استثمار طيبة تؤكد عودة الثقة في الوجهة التونسية.وتابع الطبيب "أحصت الوكالة أكثر من 160 عملية استثمارية بمبلغ إجمالي قدر بحوالي 160 مليون دينار، مما مكن من بعث أكثر من 1360 موطن شغل وهو ما بوأ إيطاليا لأن تصبح ثاني شريك لتونس في مجال الاستثمارات".وأشار إلى أن أعضاء الوفد الإيطالي المشارك في المنتدى والمتكون من ممثلين عن 30 شركة أدوا ، أمس الخميس، زيارة إلى وحدة إيطالية بمنطقة جبل الوسط رائدة في مجال مكونات السيارات نجحت في توسيع نشاطها للمرة الثالثة منذ انتصابها بتونس.