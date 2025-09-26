منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينظم قريبا ندوة حول "اللامساواة والمسألة الديمقراطية: الحق في النفاذ الى الثقافة نموذجا"
ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 بتونس العاصمة، ندوة تحت عنوان "اللامساواة والمسألة الديمقراطية: الحق في النفاذ الى الثقافة نموذجا" .
وافاد المنتدى في بلاغ له ان هذه الندوة ستدرس "واقع التفاوتات الاجتماعية والجهوية التي تكشف محدودية السياسات الثقافية الرسمية القائمة على المركزية والمقاربات الكمية، ليُبرز في المقابل حيوية المبادرات المدنية والبديلة التي نشأت في سياق "التحول الديمقراطي" وما رافقه من نضالات من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية".
وسيتم خلال الندوة عرض ورقات بحثية تسلط الضوء "على تجارب متنوّعة في مجالات السينما داخل السجون والمشاريع الثقافية الجبلية والمبادرات الشبابية في المناطق الداخلية، إضافة إلى جهود جمعيات تعمل على جعل النفاذ للثقافة حقًا مشاعًا وأداةً للمقاومة المدنية ضد اللامساواة والإقصاء".
ويهدف هذا المجهود البحثي إلى مساءلة السياسات العمومية وإلى طرح الثقافة باعتبارها ركيزة أساسية في مسار ديمقراطي لا يكتمل دون ضمان تكافؤ الفرص والاعتراف بحق جميع الفئات في الإبداع والتعبير.
