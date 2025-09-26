منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينظم قريبا ندوة حول "اللامساواة والمسألة الديمقراطية: الحق في النفاذ الى الثقافة نموذجا"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63dbd6edb2c484.55502850_jilqpkgeomnhf.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 بتونس العاصمة، ندوة تحت عنوان "اللامساواة والمسألة الديمقراطية: الحق في النفاذ الى الثقافة نموذجا" .



وافاد المنتدى في بلاغ له ان هذه الندوة ستدرس "واقع التفاوتات الاجتماعية والجهوية التي تكشف محدودية السياسات الثقافية الرسمية القائمة على المركزية والمقاربات الكمية، ليُبرز في المقابل حيوية المبادرات المدنية والبديلة التي نشأت في سياق "التحول الديمقراطي" وما رافقه من نضالات من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية".

